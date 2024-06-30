القبض على المتهمين بقتل اثنين وإلقاء جثتهما أمام وحدة إسعاف بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على مدرس وشقيقه، بتهمة قتل عاملين أبناء خالة بطلقات نارية في الظهير الصحراوي لقرية الكرنك، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بإلقاء جثتي شخصين أمام وحدة الإسعاف بهما إصابات باعيرة نارية بقرية الكرنك فى ابو تشت.

وبالفحص تبين أن المجني عليهما هما " أحمد.ط.م، يبلغ من العمر ٢٤ عامًا، عامل، وبه طلقات نارية في الرأس، وابن خالته "عمر.دأ، يبلغ من العمر ٢٦ عامًا، عامل به طلقات نارية أسفل الصدر، ألقتهما سيارة ربع نقل أمام وحدة إسعاف الكرنك ولازت بالفرار.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين في الواقعة هما مدرس وشقيقه، وذلك على خلفية نشوب مشاجرة نشبت بين الطرفين بالأسلحة النارية بالقرب من مزرعة خاصة بالمتهمين بسبب خلافات على مساحة كبرى لقطعة أرض أملاك دولة في صحراء قرية الكرنك مركز أبوتشت.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، كما تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.