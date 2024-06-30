الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو: "الثورة نطقت بالقول الفصل"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن مصر تحتفل بالذكرى الحادية عشر من ثورة 30 يونيو المجيدة، موضحًا أن هذه الثورة نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية.

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، المُذاعة عبر شاشة “إكسترا نيوز”، : “ثورة 30 يونيو هي اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم وحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار”، موضحًا أن المصريين بعد ثورة 30 يونيو ساروا بعدها على طريق الخير والنماء والرخاء رغم كل التحديات.