الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو: "الثورة نطقت بالقول الفصل"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن مصر تحتفل بالذكرى الحادية عشر من ثورة 30 يونيو المجيدة، موضحًا أن هذه الثورة نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية.

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، المُذاعة عبر شاشة “إكسترا نيوز”، : “ثورة 30 يونيو هي اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم وحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار”، موضحًا أن المصريين بعد ثورة 30 يونيو ساروا بعدها على طريق الخير والنماء والرخاء رغم كل التحديات.

 

 

مواد متعلقة

ماك شرقاوي: المناظرة الرئاسية الأمريكية كارثية و"بايدن هربان من شهادة وفاته"

نقيب الفلاحين يبشر المزارعين: إنفراجة قريبًا في أزمة الأسمدة

باحث في شئون الهجرة: ترحيل أغلب اللاجئين حالة عدم تقنين أوضاعهم القانونية

متحدث الحكومة: اتفاقيات ومخرجات مؤتمر "الاستثمار المصري الأوروبي" موجهة للقطاع الخاص

رئيس شعبة المخابز: لا غلق ومعلومات توقف العمل غير صحيحة.. عملنا رسالة

متحدث التعليم: شكلنا لجنة للوقوف على شكوى امتحان الفيزياء.. التقرير في صالح الطلاب

طارق فهمي: "الإخوان" جماعة محدودة الأفق

أستاذ علوم سياسية: ثورة 30 يونيو حدث مفصلي وأعاد الحكم للمصريين
الجريدة الورقية