السيسي: ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام تؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام، تأتى لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات.

وقال الرئيس السيسى فى تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعى، "منذ أحد عشر عاماً، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود، واليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات.. فتحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين".

30 يونيو

واستطرد الرئيس السيسى "أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلاً المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب".