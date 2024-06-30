إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية قنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية دندرة بمركز قنا، برئاسة سليم سيد، من تنفيذ عدد 2 حالة إزالة فورية، عبارة عن تعدى على أرض أملاك الدولة بمساحة 175 متر بناحية الترامسة، حالة التعدى الأولى على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة 105 متر بناحية دندرة، والحالتين عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت .

وأوضح سيد تمساح رئيس مركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

ونجحت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو برئاسة منتصر عبدالعظيم، بتنفيذ إزاله فورية على مساحة 130 متر لحالة تعدى على أرض أملاك خاصة عبارة عن سور مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت .

بدء التجهيز لانطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقنا

وترأس محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعا، للاستعداد لانطلاق الموجه ال 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، وجهات الولاية وجميع الأجهزة المعنية، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف عبد المقصود، الدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الاوقاف، المهندس محمد الجيلاني وكيل وزارة الزراعة بقنا والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل و صابر سعيد مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة ورؤساء جميع مراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن المرحلة الأولي من الموجة 23 سوف تبدأ من 6 يوليو وحتي 23 يوليو الجاري ، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024 ، لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة وحالات التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية .

وأضاف أبو كريشة أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة في مقدمة أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة ، بإشراف مباشر من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مشددا بضرورة عمل حصر لجميع حالات تعدى بمحافظة قنا مؤكدا علي أهمية تكاتف كافة الجهود من أجل التواصل المباشر والمستمر، والاعتماد على العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالاجتماعات التنسيقية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة جهات الولاية، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق خطة عمل تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.