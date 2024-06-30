محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بمحور النعناعية وشارع الجيش

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم الأحد ، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمركز كفر الزيات، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال طبقة الاسفلت بمحور النعناعية الذى يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى بطول 3.5 كم ومتوسط عرض 12 م .

وأكد محافظ الغربية، أن إنشاء المحور هدفه تخفيف حركة سير سيارات النقل الثقيل على الطرق داخل المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتوفير الوقت على مستخدميه.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع الجيش بكفر الزيات من ميدان محمد نجيب حتى ميدان اوسكار بطول 300 متر وعرض 25 متر ، حيث يتم فرد طبقة السن تمهيدا للرصف .



وأشار المحافظ، إلى أن شارع الجيش من اكبر الشوارع التجارية والحيوية بكفر الزيات ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة علي مدار اليوم .

واختتم رحمي الجوله بمتابعة الاعمال في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفر الزيات - بسيون بطول اجمالي ٢١٠٠ م ابتداءا من نهاية المرصوف حديثا بطول ٥٠٠ م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول ١٣٠٠ م حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة اخرى امام قرية دقرن بطول ٣٠٠ م ومتوسط عرض ٧,٥ م حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن النهائية تمهيدا لاعمال الرصف ، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ، أن رصف الطريق اتى استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق ،مشيرا الى اهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون .

جاء ذلك بحضور الاستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات .