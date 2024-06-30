وقود يحافظ على البيئة. كل ما تريد معرفته عن الهيدروجين الأخضر

تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا نحو الاتجاه للهيدروجين الأخضر نظرًا لانه السبيل نجو تحقيق الاقتصاد الأخضر كنوع من أنواع الوقود النظيف للحفاظ على البيئة.



وقد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالامس على هامش فعاليات مؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع تحالف شركة ( ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية).

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن الهيدروجين الأخضر:

الهيدروجين الأخضر هو من العناصر المتواجدة بوفرة في الكون.

يعد الهيدروجين الاخضر وقود خفيف عالي التفاعل خال من الكربون حيث يتم فصله من الماء من خلال فصل الهيردوجين عن الأكسجين فيما يُعرف "بالتحليل الكهربائي" فتنتج طاقة دون انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

يسهم في الحفاظ على البيئة نظرًا لأنه يكون منخفض الكربون مما يسهم في تقليل الاحتباس الحراري

يحتاج إلى طاقة كبيرة مثل الرياح أو الشمس

المصدر الأساسي لإنتاج الهيدروجين في الوقت الحالي هو الغاز الطبيعي

يستخدم الهيدروجين الأخضر في السيارات والشاحنات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، وسفن الحاويات التي تعمل بالأمونيا السائلة المصنوعة من الهيدروجين، والتوربينات الكهربائية التي تعمل بالهيدروجين لتوليد الكهرباء، وأيضًا بديل للغاز الطبيعي في المنازل

يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 ودعم الاقتصاد كبير وخفض أسعار بيع الكهرباء

كما يسهم الهيدروجين الأخضر في مواجهة التغيرات المناخية العالمية