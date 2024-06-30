السنة الهجرية .. موعد غرة شهر محرم فلكيًا

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد غرة شهر محرم فلكيًا موضحًا أنه يولد هلال شهر محرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 59 بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 6 يوليو " اليوم التالي ليوم الرؤية".



وأضاف رابح، عبر صفحة التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية "يوم الجمعة 29 من ذي الحجة 1445 هجريًا الموافق 5 يوليو، في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأشار، يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الافق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم "يوم الرؤية"، في بعض البلدان العربية والاسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولكن يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وتابع، وبذلك يكون يوم السبت 6 يوليو هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445 هجريًا، وبذلك تكون غرة شهر محرم 1446 هجريًا فلكيًا يوم الاحد 7 يوليو.