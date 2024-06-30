الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رياح مثيرة للأتربة وعظمى مكة المكرمة 45 .. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم

طقس السعودية
طقس السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس موضحًا أن هناك نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض ونجران تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان وعسير.

txt

السعودية: ترجمة خطب الحرمين تستهدف إيصال الرسالة الوسطية للعالم أجمع

txt

من السعودية والإمارات والعراق| حضور عربي لافت لحفل كاظم الساهر في القاهرة.. صور

الرياح شمالية غربية 
وأضاف المركز أن الرياح في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط تصل إلى40 كم /ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والشمالي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر 
وأشار إلى أن حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، والرياح في الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-32 كم/ساعة وارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر، على أن يكون حالة البحر خفيف الموج.
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي: 
مكة  المكرمة 45 31 50
المدينة المنورة 44 31 30
الرياض 44 30 15
جدة 42 29 90
تبوك 40 26 35
الطائف 36 26 55
حفر الباطن 46 31 15 

مواد متعلقة

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم بلدة صرة غرب نابلس

محافظ الشرقية يثمن مجهودات وحدة السكان لخدمة القضية السكانية

مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط "الإسكندرية - أسوان".. اليوم

السعودية: ترجمة خطب الحرمين تستهدف إيصال الرسالة الوسطية للعالم أجمع

من السعودية والإمارات والعراق| حضور عربي لافت لحفل كاظم الساهر في القاهرة.. صور

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري .. آخر تحديث

الجريدة الورقية