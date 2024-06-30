رياح مثيرة للأتربة وعظمى مكة المكرمة 45 .. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس موضحًا أن هناك نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض ونجران تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان وعسير.

الرياح شمالية غربية

وأضاف المركز أن الرياح في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط تصل إلى40 كم /ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والشمالي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر

وأشار إلى أن حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، والرياح في الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-32 كم/ساعة وارتفاع الامواج من نصف المتر إلى متر، على أن يكون حالة البحر خفيف الموج.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة في المدن كالاتي:

مكة المكرمة 45 31 50

المدينة المنورة 44 31 30

الرياض 44 30 15

جدة 42 29 90

تبوك 40 26 35

الطائف 36 26 55

حفر الباطن 46 31 15