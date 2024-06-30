منتخب الأرجنتين يضرب بيرو بثنائية ويتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا

نجح مُنتخب الأرجنتين في تحقيق فوزا هاما على مُنافسه مُنتخب بيرو بنتيجة 2-0، وذلك في ختام دور المجموعات لبطولة كأس كوبا أمريكا.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول للأرجنتين بالدقيقة 47، بعد تمريرة بينية من دي ماريا جعلته منفردًا بالمرمى ليسدد الكرة من فوق الحارس ببراعة في المرمى.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لراقصي التانجو في الدقيقة 86 من اللقاء، وجاء الهدف بعد ارتباك بيروفي استغله لاوتارو ليقتنص الكرة ويُسكنها الشباك ببراعة.

مشوار الأرجنتين في كوبا أمريكا حتى الآن

استهل منتخب الأرجنتين مشواره في دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024، بفوز على حساب كندا بنتيجة «2-0»، ثم حسم تأهله بشكل رسمي إلى ربع النهائي بتغلبه على تشيلي بنتيجة «1-0» في الجولة الثانية.

وسيبدأ دور ربع النهائي يوم الجمعة المُقبل، وستتحدد أطراف مُباريات دور الـ 8 بعد انتهاء مُباريات كافة المجموعات.

ترتيب المجموعة الأولى في كوبا أمريكا

1- منتخب الأرجنتين: 9 نقاط.

2 - كندا: 4 نقاط.

3- تشيلي: نقطتين.

4- بيرو: نقطة وحيدة.

ترتيب هدافي كوبا أمريكا بعد هدف لاوتارو مارتينيز أمام بيرو

1 لاوتارو مارتينيز، الأرجنتين، 4 أهداف.

2 فينيسيوس جونيور، البرازيل، هدفان.

3 ميجيل أراوخو، أوروجواي، هدفان.

4 داروين نونيز، أوروجواي، هدفان.

5 فولارين بالوجون، أمريكا، هدفان.

6 لوكاس باكيتا، البرازيل، هدف.

7 كريستيان بوليسيتش، أمريكا، هدف.

8 جوليان ألفاريز، الأرجنتين، هدف.