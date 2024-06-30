سفارة الاحتلال في صربيا تتعرض لهجوم

أصيب شرطي مسؤول عن أمن سفارة العدو الصهيوني في العاصمة الصربية بلغراد، اليوم السبت، إلى هجوم باستخدام سهم أطلق من قوس على رقبته.

وصرح وزير الداخلية الصربي "إيفيكا داسيتش"، أنه في حوالي الساعة 11:00 صباحا (بالتوقيت المحلي اليوم)، قام مجهول بإطلاق سهم بواسطة قوس على عنصر من القوات الأمنية، كان يتولى حراسة السفارة "الإسرائيلية"، وأصابه في رقبته.

وأوضح الوزير الصربي، أن الشرطي المصاب استخدم سلاحا "للدفاع عن النفس" ضد المهاجم الذي قضى متأثرا بجروحه.

وبحسب وزير الداخلية الصربي أيضا، فإن الشرطي الجريح يخضع لعملية جراحية في المستشفى، وأن النيابة العامة تولت القضية.