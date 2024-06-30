شحتة الإسكندراني في قلب وزير الرياضة.. وعكة صحية تعيده للأضواء

استنفار فى الوسط الرياضى للإطمئنان على نجم منتخب مصر

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن شحته الإسكندرانى نجم منتخب مصر ونادي الاتحاد السكندري، بأحد مستشفيات الإسكندرية.

دكتور أشرف صبحى وكابتن شحته الإسكندرانى

أكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الدولة بالرياضيين المصريين، ودعمهم في جميع مراحل حياتهم، سواء خلال مسيرتهم الرياضية أو بعد اعتزالهم، مشيراً الى تقديم كامل الدعم للكابتن شحته، وتوفير أفضل رعاية صحية له خلال فترة علاجه، متمنياً له الشفاء العاجل.

وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة بكافة إمكاناتها تقف بجانب اللاعب، لمروره بوعكته الصحية، وحتى العودة لممارسة حياته الطبيعية، كونه رمز من رموز كرة القدم بالإسكندرية.

تعرض الكابتن شحتة إلى وعكه صحيه

كابتن / شحته الإسكندرانى

يرقد شحاته عبدالرحيم، أو الكابتن شحته الإسكندرانى، كما تلقبه الجماهير السكندرية، فى أحد مستشفيات المحافظة منذ أيام لتلقى العلاج لتعرضه لوعكة صحية.

مصيلحى يزور شحته فور عودته من الخارج

كابتن شحته الإسكندرانى وكابتن محمد مصيلحى

وفى هذا السياق حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عقب عودته من الخارج على زيارة الكابتن القدير شحتة الإسكندرانى " ملك النص " نجم منتخب مصر و نادي الاتحاد السكندري في عصره الذهبي و أحد أفضل اللاعبين بتاريخ الكرة المصرية.

داخل احد المستشفيات التى يرقد به للعلاج، للاطمئنان عليه ، نظراً لأن حالته الصحية غير مستقرة ، والتقى محمد مصيلحى بأسرة النجم الكبير و مؤكداً لهم بأن نادى الاتحاد السكندرى دائما يقف مع أبنائه المخلصين أصحاب التاريخ الكبير و العريق أمثال الكباتن شحتة الإسكندرانى ، و تمنى سيادته الشفاء العاجل للنجم الكبير

وأشار مصيلحى إلى أن الحالة الصحية للكابتن شحتة غير مستقرة، وأنه حرص على زيارته فى المستشفى فور عودته من الخارج السبت للاطمئنان عليه، والالتقاء بأسرة شحته لطمأنتهم متمنياً له الشفاء العاجل.

وأكد مصيلحى أن النادى ومجلسه، مستعدون للوقوف الى جانب أحد رموز النادى الرياضية الكابتن شحته الاسكندرانى، فى أزمته الصحية، باعتباره حق على النادى.

قصة النجم شحتة الإسكندرانى بدءًا من "الكرة الشراب" إلى "المنتخب"

الكابتن / شحاته عبدالرحيم



شحاتة عبد الرحيم أو شحتة الاسكندرانى كما تلقبه جماهير الاتحاد السكندري أحد المواهب الكروية التي ذاع صيتها مع الاتحاد السكندري، ولد شحتة الإسكندرانى فى 24/7/1944 بالحضرة فى الإسكندرية، وتعلق بكرة القدم ونادى الاتحاد السكندرى منذ الصغر، وبدأ لعب الكرة الشراب فى حى كليوباترا وبعد ذلك مع فرق المدارس بمراحلها.



فى عام 1960 انضم لأشبال نادى الاتحاد تحت 16 سنة واختاره الراحل سيد حودة بعد عام من التدريب مع الفريق الاول، ولعب شحتة الإسكندرانى أول مباراة له مع الفريق الأول فى 1962 وكانت أمام نادى السويس بملعبه وانتهت بتعادل الفريقين 1/1 وسجل شحتة هدف التعادل لفريقه ثم توالت بعد ذلك مشاركات شحتة مع الفريق الأول.



انضم شحتة الإسكندرانى لصفوف منتخب مصر عام 1964 وشارك فى اول مباراة له مع المنتخب وكانت ضد بلغاريا ثم ضد ألمانيا واستمر مع المنتخب حتى عام 1974 ولعب ضمن منتخب مصر فى تصفيات الاوليمبية و تصفيات كاس العالم 1970.





لعب شحتة بطولة كأس مصر عام 1973 حين فاز الاتحاد على الاهلى فى 2/1 و قد سجل الخطيب هدف الاهلى ثم سجل شحته هدف التعادل فى مرمى اكرامى من تسديدة قوية من 30 ياردة و سجل الجارم هدف الفوز.





وفي بطولة كأس مصر أيضاً عام 1976 وأمام الأهلى، استطاع شحته أن يقود الاتحاد لفوز جديد بهدف نظيف سجله طلعت يوسف والذى تسبب فيه شحته بعد ان سدد ضربة حرة مباشرة فارتدت من العارضة ليسجل منها طلعت هدف الفوز و البطولة.



و مع منتخب مصر، حصد شحته المركز الاول فى بطولة كأس فلسطين عام 1970، والمركز الثالث فى بطولة كأس الامم الافريقية عام 1970 بالسودان، والمركز الثالث فى بطولة كأس الامم الافريقية عام 1972 بنيجيريا، المركز الثالث فى بطولة كأس الأمم الافريقية عا 1974 بالقاهرة، المركز الثالث فى بطولة البحر الابيض المتوسط عام 1974 بازمير.





نظراً لمهاراته الفردية و تسديداته القوية بعيدة المدى فقد كانت أكبر الاندية المصرية تستعين بشحتة الاسكندرانى فى صفوفها كضيف شرف سواء فى مبارياتها الودية الدولية او رحلاتها الخارجية وكان شحتة بالفعل خير سفير لكرة القدم السكندرية، حيث شارك مع النادى الاسماعيلى فى رحلته الى دول الخليج العربى، ومع النادي الأوليمبي فى رحلته الى ليبيا، ومع منتخب الشرطة فى دورة الشرطة الدولية ببغداد، وفي عام 1969 شارك مع نادى الاسماعيلى مرة اخرى فى رحلته الى المانيا و تعادل يومها 1/1 مع نادى بريمن بطل دورى المانيا.





و فى عام 1972 تم اختياره ضمن صفوف منتخب أفريقيا فى بطولة كأس العالم المصغرة بالبرازيل و التى كانت تضم منتخبات (الارجنتين – فرنسا – كولومبيا – منتخب امريكا الوسطى) وتكرر الأمر في عام 1973.