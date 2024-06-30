ناجلسمان يرفض الحديث عن احتمالية مواجهة إسبانيا

رفض جوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا الحديث عن احتمالية مواجهة إسبانيا مؤكدا احترامه اجورجيا ضمن منافسات كأس أمم أوروبا.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى ربع النهائي بعد الفوز على الدنمارك بهدفين نظيفين، لينتظر المتأهل من مباراة إسبانيا وجورجيا.

أكد ناجلسمان في تصريحات بعد المباراة: سأنتظر حتى أعرف من هو الخصم، ما زلت أحترم جورجيا، عليهم أولاً أن يلعبوا المباراة، ثم سنرى.

وواصا: كانت المباراة على شكل موجات. أعتقد أن أول 20 دقيقة كانت الأفضل لنا في البطولة حتى الآن. أعتقد أننا سجلنا هدفًا قانونيًا أيضًا. بالطبع، كان هناك عرقلة صغيرة، لكنها تحدث دائمًا. ليس بالأمر الدراماتيكي بصراحة. ثم جاءت فترة التوقف بسبب المطر، ثم أجرينا بعض التغييرات، أعتقد أننا أصبحنا أفضل دفاعيًا، لكن لم نكن جيدين هجوميًا.

وأشار ناجاسمان: التوقف بسبب الأحوال الجوية خلال المباراة؟ عرضنا في غرفة الملابس مشاهد تبين لنا أننا يجب أن نلعب بسرعة أكبر في السلسلة، دفاع أندرسن كان محفوفًا بالمخاطر ضد موسيالا، أظهرنا ببساطة أنه مع الهجمات المرتدة يمكننا تحقيق النجاح.

وتابع: الخصوم يعرفون أننا نريد لعب كرة القدم، ونهاجم بشراسة نحو الأمام، كما فعلنا مع الهدف، في الشوط الأول كانت هناك 30 فرصة، وفي الشوط الثاني 10 فرص أخرى

وأكمل: حيث كان يمكننا الوصول إلى الهدف بشكل أوضح. استخدمنا وسائل بسيطة لعرض ذلك.