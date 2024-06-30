الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نيجيريا.. شاحنة تصدم حشدا للمصلين وتقتل 14 شخصا

بوابة الوفد الإلكترونية

قُتل 14 شخصًا في بلدة إيماوا الواقعة في ولاية كانو شمال نيجيريا، بعد أن صدمت شاحنة أشخاصًا كانوا يسيرون على طريق سريع، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وذكرت صحيفة "بي إم نيوز" المحلية يوم السبت، نقلا عن مسؤول، أن الحادث وقع عندما فقد سائق الشاحنة السيطرة واصطدم بالمارة الذين كانوا قد انتهوا للتو من صلاة الجمعة.

وقالت اللجنة الفدرالية لسلامة الطرق، في بيان الجمعة: إن شاحنة بضائع صدمت مصلين مسلمين كانوا يغادرون مسجداً بعد وقت قصير من صلاة الجمعة، في قرية إيماوا على بعد 30 كيلومتراً من كانو.

وأضاف البيان، أن سائق الشاحنة "فقد السيطرة واصطدم بالمارة الذين كانوا قد انتهوا للتو من صلاة الجمعة".

وبحسب البيان، فإن "الاصطدام المؤسف أدى إلى خسارة مأسوية لأربعة عشر شخصاً والعديد من الإصابات".

وتشيع الحوادث على الطرق السيئة الصيانة في نيجيريا، ويرجع ذلك بحد كبير إلى السرعة وتجاهل قوانين المرور.

وبحسب أرقام صادرة عن اللجنة الفدرالية لسلامة الطرق فإن أكثر من 5 آلاف شخص قضوا في حوادث سير في 2023، مقابل 6500 في العام الذي سبقه.

 

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