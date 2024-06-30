بظهر مكشوف.. بسمة بوسيل تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جمهورها بمقطع فيديو استعرضت من خلاله أحدث إطلالتها من آخر جلسة تصوير خضعت لها، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وتألقت بوسيل بفستان أنيق ومثيرة حيث ارتدت فستان أبيض مجسم ويتميز بفتحة كبيرة في الظهر وهو ما أبرز قوامها الممشوق، كما اختارت لشعرها البني تسريحة بسيطة فرفعته بطريقة عشوائية وأسدلت خصلات بسيطة من شعرها من الأمام ما أضفى الرقة على إطلالتها.

أغنية البدايات لبسمة بوسيل

طرحت بسمة بوسيل مؤخرا أحدث أغانيها من انتاج طليقها تامر حسني "البدايات" ، وشاركت بسمة بوسيل مقطع من أغنيتها الجديدة سابقا، وعلقت على الفيديو قائلة: "البدايات أجمل بص حواليك وأسأل ..اسمعوا أغنيتي الجديدة #البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع .. إن شاء الله تعجكم".

وأضافت: "مستنية رأيكم ،على فكرة الأغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله إننا عايزة أعمل أغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منو دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظه إنه يديهالي، Thank u ya temo so much this means a lot to me ".

سبب طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني

كشفت الفنانة بسمة بوسيل سبب انفصالها عن الفنان تامر حسني قائلة أثناء استضافتها بحلقة من برنامج ع المسرح، الليلة، للإعلامية منى عبدالوهاب: "إحنا وصلنا لمرحلة مكناش بنعرف نتكلم، طبيعة شغل تامر كمان صعبة ودايمًا محتاجة مجهود، لكن اكتشفت إن المشكلة فيا أنا بتعلق جدًا بالأشخاص، ودي أزمتي".

وأضافت بوسيل أن اللجوء لله عز وجل، كان أسلم حل بالنسبة لها في تلك المرحلة: "روحت 3 مرات عمرة في سنة واحدة، أجري على الكعبة واشتكي والحمد لله بقيت راضية".

وتابعت بوسيل: "لما كنت بقعد مع نفسي وأراجع شريط حياتي كنت أقول ليه يحصل فيا كده! وهو أنا عملت إيه يا رب عشان يحصل فيا كل ده؟ وكنت ببقى متضايقة جدا".