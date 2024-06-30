غرق طفل بشاطئ الكيلو 21 بغرب الاسكندرية

تكثف قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغطاسين متطوعين في الإسكندرية، مساء اليوم السبت، جهودها في البحث عن جثمان طفل غرق أثناء الاستحمام بشاطئ الزراعيين بحي العجمي.

كان قد تلقى مدير الامن اخطارا من العميد ياسر القطان مامورقسم شرطة الدخيلة يفيد ورد اخطارا من شرطة النجدة بغرق طفل اثناء السباحة بمياه البحر بشاطئ الزراعين بالكيلو 21 غرب المحافظة .

انتقل ضباط مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف، وتبين من الفحص غرق طفل يدعى «محمد جابر محمد» 11 سنة، أثناء نزول البحر بالشاطئ المشار إليها.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه سيجرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .

كانت قد شهد ت شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 52 شاطئًا تمتد من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، اليوم السبت، ارتفاعًا وعدم استقرار في أمواج البحر.،وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان لها، المصطافين، الالتزام بتعليمات المنقذين وعمال الأبراج.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حذرت اليوم السبت، المصطافين، من ارتفاع الأمواج بشواطىء الثغر وناشد رواد الشواطيء الالتزام بتعليمات المنقذين وعمال الأبراج، وقالت في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «لو معاك اطفال روح للشواطئ اللي رافعين الراية الخضراء عشان تبقى مطمن عليهم ولو بتعرف تعوم روح الشواطئ اللي رافعين الراية الصفراء ومتعديش المساحة الآمنة للسباحة».