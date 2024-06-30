الأحد 30 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صيد الدقى يحرز مراكز متقدمة فى البطولات المحلية للتنس الارضى

بوابة الوفد الإلكترونية

أحرز لاعبو ولاعبات التنس الارضى بصيد الدقى مراكز متقدمة فى المجمع السادس للبطولات المحلية والتى جاءت كالتالى :

أولا : بطولة سماش المطار G1
فاز مصطفى وليد بالمركز الثالث رجال فردى ، حصد ادم الكاشف وياسين عبد العزيز المركز الثالث زوجى 18سنة، حقق ابراهيم رامى وعمر عاصم المركز الثالث زوجى 16سنة ، فاز احمد وليد وياسين فخرى بالمركز الثالث زوجى 14سنة.

ثانيا : بطولة الأمن المركزى G2
توج كريم الفقى بالمركز الاول رجال فردى ، حصد عمر سلامة المركز الاول زوجى والمركز الثالث فردى 18سنة ، فاز ياسين فخرى بالمركز الاول زوجى والمركز الثالث فردى 14سنة 
كما حققت سما ياسر المركز الثانى فردى سيدات ، حقق كريم مصطفى المركز الثانى زوجى والمركز الثالث فردى 16سنة ، احرزت ريتاج تامر المركز الثالث فردى سيدات.

ثالثا : بطولة أهلى التجمع G2 
توج عمر عاصم بالمركز الاول زوجى 16سنة ، وحصد ياسين عبد العزيز المركز الثانى فردى والمركز الثالث زوجى 18سنة، حقق احمد وليد المركز الثانى زوجى 14سنة.

رابعا : بطولة شباب الجزيرة G3 
توجت هنا حسان ونور الشريف بالمركز الاول 10 سنوات ،احرز يوسف على وياسين على المركز الثانى زوجى 12سنة ، حققت ندى عمرو المركز الثالث فردى 12سنة

خامسا : بطولة السليمانية G3 
توج يوسف عماد بالمركز الاول فردى 18سنة وبالمركز الاول فردى 16سنة ، توجت فريدة مكى بالمركز الاول زوجى وبالمركز الثالث فردى 14سنة

سادسا : بطولة نيو جيزة G3 
توج ادم عماد بالمركز الاول فردى وبالمركز الثالث زوجى 12سنة ، فازت فريدة مكى بالمركز الاول فردى 14سنة ، حققت مليكة عبد الله المركز الثالث زوجى 14سنة

سابعا : بطولة الاسماعيلية G3 
توج ادم الكاشف بالمركز الاول فردى وبالمركز الثالث زوجى 16سنة

ثامنا : بطولة التوفيقية  G3 
توجت هنا حسان بالمركز الاول 10سنوات ، فازت فرح على الدين بالمركز الاول 9 سنوات ، حصد سليم كريم المركز الثالث 10سنوات

تاسعا : بطولة الجزيرة 
توجت فرح على الدين بالمركز الاول 9سنوات ، احرزت منه الله محمد المركز الثانى 10 سنوات.

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