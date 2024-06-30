صيد الدقى يحرز مراكز متقدمة فى البطولات المحلية للتنس الارضى

أحرز لاعبو ولاعبات التنس الارضى بصيد الدقى مراكز متقدمة فى المجمع السادس للبطولات المحلية والتى جاءت كالتالى :

أولا : بطولة سماش المطار G1

فاز مصطفى وليد بالمركز الثالث رجال فردى ، حصد ادم الكاشف وياسين عبد العزيز المركز الثالث زوجى 18سنة، حقق ابراهيم رامى وعمر عاصم المركز الثالث زوجى 16سنة ، فاز احمد وليد وياسين فخرى بالمركز الثالث زوجى 14سنة.

ثانيا : بطولة الأمن المركزى G2

توج كريم الفقى بالمركز الاول رجال فردى ، حصد عمر سلامة المركز الاول زوجى والمركز الثالث فردى 18سنة ، فاز ياسين فخرى بالمركز الاول زوجى والمركز الثالث فردى 14سنة

كما حققت سما ياسر المركز الثانى فردى سيدات ، حقق كريم مصطفى المركز الثانى زوجى والمركز الثالث فردى 16سنة ، احرزت ريتاج تامر المركز الثالث فردى سيدات.

ثالثا : بطولة أهلى التجمع G2

توج عمر عاصم بالمركز الاول زوجى 16سنة ، وحصد ياسين عبد العزيز المركز الثانى فردى والمركز الثالث زوجى 18سنة، حقق احمد وليد المركز الثانى زوجى 14سنة.

رابعا : بطولة شباب الجزيرة G3

توجت هنا حسان ونور الشريف بالمركز الاول 10 سنوات ،احرز يوسف على وياسين على المركز الثانى زوجى 12سنة ، حققت ندى عمرو المركز الثالث فردى 12سنة

خامسا : بطولة السليمانية G3

توج يوسف عماد بالمركز الاول فردى 18سنة وبالمركز الاول فردى 16سنة ، توجت فريدة مكى بالمركز الاول زوجى وبالمركز الثالث فردى 14سنة

سادسا : بطولة نيو جيزة G3

توج ادم عماد بالمركز الاول فردى وبالمركز الثالث زوجى 12سنة ، فازت فريدة مكى بالمركز الاول فردى 14سنة ، حققت مليكة عبد الله المركز الثالث زوجى 14سنة

سابعا : بطولة الاسماعيلية G3

توج ادم الكاشف بالمركز الاول فردى وبالمركز الثالث زوجى 16سنة

ثامنا : بطولة التوفيقية G3

توجت هنا حسان بالمركز الاول 10سنوات ، فازت فرح على الدين بالمركز الاول 9 سنوات ، حصد سليم كريم المركز الثالث 10سنوات

تاسعا : بطولة الجزيرة

توجت فرح على الدين بالمركز الاول 9سنوات ، احرزت منه الله محمد المركز الثانى 10 سنوات.