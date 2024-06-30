الطيران الإسرائيلي يشن غارة على بلدة الطيبة اللبنانية

شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الطيبة اللبنانية، بـ 3 صواريخ وصاروخ منهم لم ينفجر، ولم تقع إصابات .

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

حزب الله ينفذ عدة عمليات ضد مواقع إسرائيلية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

وفي وقت سابق، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله، عدة عمليات ضد مواقع إسرائيلية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله في بيانه: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 29-06-2024، وفقًا للآتي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:45 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

2- الساعة 15:40 استهداف دبابة ‏ميركافا وآلية "نميرا" في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ ‏الموجهة وإصابتهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما.‏

3- الساعة 18:40 استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى ‏تدميرها.