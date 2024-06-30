ختام الموسم الفني لأوركسترا مكتبة الإسكندرية بمشاركة رمزي يسي

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء امس حفل ختام الموسم الفني لأوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي وبمشاركة عازف البيانو المصري العالمي رمزي يسي، حيث تضمن برنامج الحفل إفتتاحية "الجزيرة المهجورة" لهايدن، والسيمفونية رقم ٤١ لموتسارت المعروفة بإسم "چوبيتر" و "الفانتازيا الكورالية" لبيتهوفن، بمشاركة أوركسترا شباب و كورال مكتبة الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن أوركسترا مكتبة الإسكندرية تأسست عام 2002 مع بداية نشاط مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، وتتكون من 25 عازفاً وتقدم نحو 30 حفلاً سنوياً، وتهدف إلي تحسين الذوق العام للجمهور السكندري بشكل خاص والجمهور المصري بشكل عام، كما تهدف أيضاً إلي نشر الثقافة الفنية والموسيقية في المجتمع، من خلال تقديم حفلات موسيقية متنوعة للجمهور، بالإضافة إلي برامج خاصة لطلبة المدارس والجامعات ومحاضرات التذوق الموسيقي التي يصحبها عروض أوركسترا حية، في محاولة لتقريب المسافات بين الجمهور المصري والموسيقي الكلاسيكية سعياً لزيادة محبي ذلك النوع من الموسيقي داخل المجتمع المصري.