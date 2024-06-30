فيرستابين يهرب من العقوبات عقب التحقيقات بشأن سرعته في التجارب التأهيلية لسباق النمسا

قررت منظمة سباقات الفورميلا وان الدولية عدم توجية اي عقوبات على الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول بعدما وجه اليه المنظمون تحقيقات بشأن قيادته البطيئة في منطقة الفرق خلال اللفة الأخيرة في الجزءالثالث من التجارب التأهيلية لسباق جائزة النمسا الكبرى على حلبة سبيلبيرج.

وكان ماكس فيرستابين قد تم توحيه اتهام له بالخروج بشكل بطيء من منطقة جراجات الفرق المشاركة ( pit lane ) بشكل مبالغ به خلال الجولة الثالثة من التجارب التأهيلية وهو ما جعل المنظمون يتهمونه بتعطيل منافسوه قبل نهاية الجولة الثالثة.

من ناحية أخرى رفضت منظمة سباقات الفورميلا وان طلب مسئولي فريق مكلارين رفع العقوبات التي طالت سائقه أوسكار بياستري والتي تم توقيعها بسبب خروج بياسترى من مسار حلبة السباق خلال التجارب التأهيلية مما اعتبره المنظمون محاولة خرق المسار .

رفض طلب فريق مكلارين تم في البداية لأسباب تنظيمية حيث تنص قوانين الفورميلا وان على عدم إمكانية الاعتراض عن قرارات المنظمين وايضا عدم قانونية ما قدمه فريق مكلارين من أوراق تتضمن اعتراضه .

اندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أكد ان القواعد الرياضية الراسخة لدى فريق مكلارين انه لا يريد الحصول على اية مكاسب لا يستحقها تحت أي ظرف .

وأضاف مدير فريق مكلارين : العقوبة كانت قاسية جدا على بياستري ولذلك كنا نريد دلائل واضحة على تجاوز بياسترى الخطوط عند أحد المنعطفات خلال التجارب التأهيلية وهو ما لم يتم من المنظمين .