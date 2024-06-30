رضوى الشربيني.. هل غيرت " عدوة الرجال" موقفها

تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني مؤشر البحث العالمي جوجل وتريندات مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية عقب انتشار شائعات تفيد بزواجها .

وتدوال رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لرضوى الشربيني مرتدية الأبيض بكواليس برنامجها "هي وبس" وهي تتلقى التهاني من صديقاتها على الهواء،حيث قالت إحداهما: "يا جماعة عايزين نباركلها بجد، النهاردة خلاص كتب كتاب رضوى الشربيني المأذون مستني برا"، مع أصوات الزغاريد والضحكات التي ملأت الاستديو، هو ما اتضح في النهاية أنها مجرد خبر خاطئ لا أساس له من الصحة.

برنامج هي وبس

زدادت شهرة رضوى بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها الحالي هي وبس، لتتحول بسبه تصريحاتها المثيرة به إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتهرت بإعلامية البلوك كما يراها نموذجا للمرأة المتحررة القوية ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع ، وفي المقابل انتقدها آخرون ووصفوها بعدوة للرجال.

أعمال رضوى الشربيني

قدمت رضوى بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج “أنا مصر” في التلفزيون المصري، بالإضافة إلى عملها في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري “بروباجندا تي في”، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها “هي وبس” الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.

زواج رضوى الشربيني

تزوجت رضوى وأنجبت ابنتين ثم انفصلت عن زوجها، وقد ذكرت أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها، وحول طلاقها من زوجها، قالت الشربيني ببرنامج "أنا والقناع": "علاقتي بزوجي كانت علاقة محترمة وأهله فيها كانوا نعمة الأب والأم، والعائلة كلها والصحاب ووالدتي وأخويا والأولاد، وكل واحد فينا راح لحاله، وقصة اتقفلت وانتهت وخلصت".