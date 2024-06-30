نهاد حجاج: من حق بيراميدز المطالبة باحتساب نقاط مباراة سموحة لصالحه

علق نهاد حجاج خبير اللوائح، على أحداث مباراة سموحة وبيراميدز التي جمعت الفريقين مساء الجمعة في الدوري الممتاز.

وقال نهاد حجاج في مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten": "لابد من إعادة صياغة اللوائح الرياضية من جديد".

وأضاف: "من حق بيراميدز المطالبة باحتساب نقاط مباراة سموحة لصالحه، خاصة وأن لائحة المسابقات لم توضح ما هي الظروف القهرية".

واختتم: " تقرير مراقب المباراة سيحسم موقف لقاء بيراميدز وسموحة".