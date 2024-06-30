فتاة تتناول قرص لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بالبلينا

أصيبت فتاة حاصلة على دبلوم في منتصف العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "إلهام . م . ع . ا" 26 سنة حاصله علي دبلوم مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة تقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصابة أفادت أنه أثناء تواجدها بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما نتج عنه إصابتها لسوء حالتها النفسية ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية .

وبسؤال والدها "ممدوح . ع . ا" 57 سنة عامل يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص يقيمون بنطاق محافظة سوهاج أربعة أيام على ذمة التحقيقات كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل مكون من ثلاث طوابق مشيد بالطوب اللبن والطين ملك أحدهم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب داخل منزل مجاور لمنزله ملك "عادل . ع . م . ف" 49 سنة حاصل علي دبلوم زراعة - ومقيم بدائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وتم ضبط كل من :- مالك المنزل المذكور و"كامل . ا . ا . ع" 48 عامل سنة يقيم بدائرة قسم أول سوهاج و"مصطفى . ا . ر . ا" 36 سنة عامل يقيم بدائرة مركز سوهاج و"علاء . ع . ع . ع" 31 سنة حاصل علي ليسانس آداب يقيم بدائرة قسم أول سوهاج و"محمد . ا . ح . م" 30 سنة حاصل علي دبلوم صناعي يقيم بدائرة قسم أول سوهاج .

وبالفحص تبين وجود حفرة دائرية الشكل بمنزل مكون من ثلاث طوابق مبني بالطوب اللبن والطين وتم ضبط أدوات الحفر وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات ومكان الحفر وبسؤال المتهمين اقروا بإرتكابهم الواقعة بقصد الحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني .