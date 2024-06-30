حريق يلتهم محتويات مطعم مأكولات بسبب تسرب الغاز بحي الكوثر

شهد قسم الكوثر شمال شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في مطعم مأكولات بالطابق الأرضي بعقار بدائرة القسم بسبب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز بالمطعم دون حدوث إصابات بشرية نتج عنه احتراق بعض محتويات المطعم وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي قسم شرطة الكوثر بلاغا بنشوب حريق بمطعم مأكولات بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بمطعم خاص بالطابق الأرضي ملك "محمد . ع . م . ا" 48 سنة صاحب المطعم يقيم مركز أخميم وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال "سامح . ر . ح . د" 44 سنة عامل بالمطعم يقيم مركز أخميم بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز بالمطعم ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق بعض محتويات المطعم .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر لقيت فتاة في الثامنة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصرعها إثر سقوطها من قطار روسي متحرك بين محطتي جزيرة شندويل والحمادية أثناء وقوفها على باب القطار استعدادا للنزول بمحطة سكة حديد سوهاج وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لمركز شرطة جزيرة شندويل من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن ما تأشر من رئيس القطار روسي عادي [ الإسكندرية – أسوان ] ما بين محطتي جزيرة شندويل والحمادية / دائرة مركز جزيرة شندويل سقطت إحدى الفتيات من القطار حال وقوفها علي باب العربة استعداداً لنزولها علي رصيف محطة سكة حديد سوهاج مما أدى إلى وفاتها .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنها تدعي "ميادة . م . ع . س" 18 سنة بدون عمل ومقيمه بناحية دائرة مركز طما - وتم نقلها لمشرحة مستشفي سوهاج العام .

وبسؤال والدها "محمود . ع . س . ع" 42 سنة عامل يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .