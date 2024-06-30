إنتشال جثة طفل غرق في ترعة نجع حمادي بسوهاج

لقي طفل في الرابعة عشر من عمره يقيم بدائرة مركز سوهاج مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالاستحمام في ترعة نجع حمادي بدائرة المركز جرفه التيار لعدم إجادته السباحة وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بغرق شخص بترعة نجع حمادي بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وجرى إنتشال الجثة وبالفحص غرق الطفل "محمد . ج . ق . ح" 14 سنة طالب يقيم دائرة المركز وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام .

وبسؤال والد المتوفى "جلال . ق . ح . ا" 51 سنة عامل يقيم بذات الناحية أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة توفي غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز البلبنا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة طالب برش خرطوش بالذراع الأيسر والبطن وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "هشام . ر . ع . ع" 20 سنة طالب مصاباً برش خرطوش بالذراع الأيسر والبطن وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ونجل عمومته "عبد الفتاح . ع . ح . ع" 23 سنة سائق .

وطرف ثان "مصعب . ج . ث . ا" 34 سنة حاصل علي دبلوم صناعي ونجل عمومته "محمد . ج . ع . م" 32 سنة سائق الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من السلاح المضبوط بحوزته مما نتج عنه إصابة الأول من الطرف الأول بسبب خلافات سابقة حول الجيرة .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .