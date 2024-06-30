إنقاذ طفل تناول أقراص مجهولة بمركز البلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي طفل في الثامنة من عمره يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بحالة تسمم إثر أقراص خاصة بعلاج والدته عن الخطأ وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول الطفل "محمد . ا . م . ا" 8 سنوات مصاباً بحالة تسمم إدعاء تناول أقراص مجهولة وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والده "أحمد . م . ا . ا" 28 سنة حاصل علي دبلوم صنايع ومقيم بذات الناحية أثناء لهو نجله المذكور بالمنزل تناول جرعة زائدة بطريق الخطأ من أقراص [ علاج خاص بوالدته ] مما نتج عنه إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر أصيبت ربة منزل في العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج بحروق متفرقة بالجسم أثناء مشاركتها في إخماد حريق اندلع بحوش بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران إلى منزل مجاور وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وجرى نقل المصابة لمستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغا بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بحوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك "حامد . م . ا . ي" 60 سنة بالمعاش يقيم بذات العنوان وإمتد لمنزل مجاور مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت ملك "حنفي . ي . م . ا" 56 سنة موظف يقيم بذات العنوان وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .

نتج عن ذلك إصابة زوجة نجل مالك الحوش "أم كلثوم . د . م . ا" 40 ربة منزل تقيم بذات الناحية بحروق متفرقة بالجسم أثناء مشاركتها في إخماد الحريق وتم نقلها لمستشفى طهطا العام .

وبسؤال مالك الحوش والمنزل والمصابة قرروا بمضمون ما سبق وأضافوا بأن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بحوش الأول ولم يتهموا أحداً بالتسبب في ذلك ونفوا الشبهة الجنائية وأن التلفيات عبارة عن إحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .