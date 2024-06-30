حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع نجع حمادى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم، برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، حملة مكبرة بمدينة نجع حمادى.

جاء ذلك بحضور احمد فريج نائب رئيس المركز ورئيس قسم الاشغالات بالوحدة المحلية حملة مكبرة لضبط الشارع النجعاوى .

حيث استهدفت الحملة شوارع المدينة (خلف بنك القاهرة وشارع ٣٠ مارس والطريق السريع ومنطقة المجتمع الجديد وشارع ١٥ مايو وشارع التحرير وذلك لرفع جميع الاشغالات، وازالة المعوقات و الباعة الجائلين الغير ملتزمين المتواجدين بالشوارع الرئيسية والفرعية التى تعرقل سير الماره والسيارات .

وذلك حفاظا على المنظر الجمالى والحضارى لمدينة نجع حمادي .

في استجابه سريعة لأولياء الأمور.. محافظ قنا يقرر رفع كثافة فصول رياض الأطفال

في إستجابة سريعة لمطالب أولياء الأمور، قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10% بجميع المدارس " رسمي – رسمي للغات " والمدارس المتميزة للغات على أن تقبل من قوائم الانتظار طبقا لقواعد القبول المنظمة ، وبما لا يخالف نص القانون في المادة السابعة رقم 139لسنة 1981م ، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025 .

وقال محافظ قنا، أنه تمت الموافقة علي زيادة عدد الأطفال من 45 إلى 50 طفل بالفصل الدراسي بالمدارس الرسمية ومن 40 إلى 45 طفل بالفصل الدراسي بالرسمية للغات ، وزيادة عدد الاطفال من 29 إلى 36 طفل بالفصل الدراسي بالمدارس المتميزة لغات .

وأضاف "الداودي"، أن القرار جاء نظرًا للإقبال الشديد من أولياء الأمور، وكثرة الطلبات المقدمة بقوائم الانتظار في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وإيمانا منه بدور رياض الأطفال الذى يُعد أولى خطوات تعليم الطفل لتطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتنمية قدراته في التعبير عن نفسه.

رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو جاء فيها : "

يطيب لي بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن أسرة جامعة جنوب الوادي أن ابعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ثورة الإرادة والتحدي والأمل والتي جسدت قدرة الشعب المصري على صنع التاريخ وأظهرت وعي الشعب المصري الذى خرج إلى كافة الميادين لتصحيح المسار نحو تحقيق دولة ديمقراطية مدنية حديثة تحافظ على مقدرات الوطن ومستقبله ولبى جيش مصر الباسل نداء شعبه العظيم.

وأشاد "عكاوي" بما حققته الدولة المصرية من إنجازات في شتى المجالات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والرقى ، وأن يوفق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويسدد خطاه في كل ما يقوم به لصالح مصرنا الحبيبة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.