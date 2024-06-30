نجوى كرم تعلن دخولها عش الزوجية والجمهور يتسائل "من العريس"

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ أعلنت دخولها عش الزوجية وذلك خلال حفلتها في رومانيا، دون الكشف عن هوية العريس، والأمر الذي أثار حيرة الجماهير وأخذوا يتسائلون عن هويته.

وقالت نجوى كرم :" رح خبركن خبرية عن هالفستان، هذا الفستان بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض، وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا الفستان بالذات".

نجوى كرم

رواد السوشيال ميديا يهنئون نجوي كرم بزواجها

وبعد دقائق من إعلان نجوى كرم زواجها بشكل رسمي والتي تم في سرية تامة معرفة هوية العريس إذ جاءت التعليقات هذا تداول جمهورها الفيديو بشكل واسع تحت عنوان: "نجوى كرم تعلن زواجها رسميا"، وانهالت عليها المباركات والتهاني.

وجاءت التعليقات كالأتي، " الله يسعدها في حياتها"، "ألف مبروك يا حبيبة الملايين"، "مبروووووك يا عروستنا الحلوة"، "أطيب قلب بالدنيا ، الله يهنيها في حياتها"، "مبرووك نجوي بتستاهلي كل خير"، " مليار مبروك شمس الغنية"، " بس مين العريس لنفهم يعني".

نجوى كرم

نجوى كرم

آخر حفلات الفنانة نجوى كرم

أحيت نجوى كرم حفلاً ناجحاً في موازين في مسرح ساحة "النهضة" بالرباط، حيث سجلت أعلى وأكبر نسبة حضور جماهيري في مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024 ، موثقة حضور جماهيري ضخم تخطى كل الأرقام في الحفلات العربية في المهرجان وكان الأكثر حضوراً هذا العام.

وقدمت نجوى مع دخولها الى المسرح أمام الجمهور أغنية " ما بستغرب" والتي تهديها دائماً الى الشعب المغربي وملكها الملك محمد السادس، وهي من كلماتها وألحان وسام الأمير، وسط تفاعل الجمهور بها مما جعلها تعيدها مرة أخرى في الأغنيات الختامية للحفل الأسطوري في موازين هذا العام.

واستقبل الجمهور المغربي نجوى كرم بحفل خاص أقيم بالرباط ضمن مشاركتها في مهرجان موازين، وتزين المكان بصور عملاقة لها مع الألعاب النارية، وقدموا لها الحليب والتمر والورود، وبالورود أيضاً رحبت سميرة سعيد بـ نجوى كرم وكتبت لها على منصة إكس ”مش بس الفن مأصل فيكي كمان الذوق والأخلاق، كبيرة وطول عمرك كبيرة، وبدوري بتمنالك التوفيق بحفلتك“.

وقد شارك الى جانبها في السهرة الغنائية مساء يوم 27 يونيو 2024 الفنان المغربي حفيظ الدوزي.