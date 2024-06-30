إزالة فورية لحالات تعدى بقري القصر والصياد والرحمانية بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ الازالة للابنية المخالفة بزمام قروى الرحمانية.

جاء ذلك بحضور عبير عبد الحافظ رئيس مجلس قروى الرحمانية، وتم تنفيذ الازالة الفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن اجمالى المخالفات الى تم ازالتها هى اربع مخالفات على مدار يوميين متتالين بقرى القصر والرحمانية والصياد وهم :ـ المخالفة الاولى عن شدة خشبية تمهيدا لعمل سميلات على مساحة 100 متر تقريبا، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون وتم فك الشدة الخشبية.

والمخالفة والثانية بحفر قواعد تمهيد لصبها وقد تلاحظ بدء العمل فى حفرها بالصدفه اثناء قيام مختص المتغيرات المدعوا وليد النوبى برفع لاحداثيات موقع ضمن المواقع التى سوف يتم التصالح عليها وعلى الفور قام بالاتصال برئيسة القرية وتم حضورها ومعها اعضاء اللجنة المشكلة وتم ردم الحفر المعدة لنشاء قواعد خرسانية، والمخالفة الثالثة عبارة عن بناء بالطوب الابيض ومونة الاسمت على مساحة 450متر وبارتفاع متر ونصف وتمت الازالة .

والمخالفة الرابعة عبارة عن حفر وتشوين مواد بناء على ارض زراعية على مساحة 100متر وتم التعامل معها وازالة لمخالفة وجميعهم بزمام الوحدة المحلية لقرية الرحمانية وتمت الازالة حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.موعد وشروط التقديم.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قبول دفعة جديدة بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/ 2025 للالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا .

وأشار الداودى، إلي انه سيتم قبول 50 طالب بالدفعة الجديدة من الحاصلين على مجموع 276 درجة كحد أدنى فى الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام الدراسي بالإضافة إلي اجتياز اختبارات القدرات الخاصة وأنه تم تحديد نسبة 80 % من إجمالي المتقدمين لأبناء المحافظة، والنسبة المتبقية موزعة علي ابناء المحافظات المجاورة.

وأضاف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن شروط التقديم في مدارس المياه والصرف الصحي 2025 هى كتالى:

- الحصول على شهادة الإعدادية العامة فقط 2024.

- ألا يقل مجموع الطالب عن 276 درجة في الإعدادية العامة علي أن يكون التفاضل في القبول للمتقدمين حسب :-

1. مجموع الشهادة الاعدادية العامة الحاصل عليها الطالب هذا العام 2024 + الدرجة الحاصل عليها الطالب في الاختبارات التي تعقد بمعرفة مديرية التربية والتعليم وشركة المياه.

2. في حالة تساوي الدرجة تكون المفاضلة للأصغر سنا.

3. في حالة التساوي تكون المفاضلة بترتيب الحروف الأبجدية للطالب مع تنفيذ ما تم اتباعه في العام الماضي بقبول (40) طالب بمحافظة قنا، و ( 10) من المحافظات الأخرى وهي ( الأقصر - أسيوط - سوهاج ) علي أن لا يكون الطالب متقدم في إحدى هذه المحافظات إلي مدرسة أخري بنفس التخصص وفي حالة ثبوت تقديمه يكون ليس له الحق في استكمال باقي إجراءات التقدم.