بعد أسعاره المبالغة.. فتيات السوشيال ميديا يشكون من مايوهات هادية غالب "الخامة رديئة"

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا، على البلوجر وسيدة الأعمال المصرية هادية غالب خلال الأشهر الماضية، بعد إصدارها أحدث صيحات مايوهات المحجبات لموسم صيف 2024، والتي تسبب في حالة من الجدل بسبب الأسعار المبالغة حيث وصل سعره إلى 14 ألف جنيه، ولكن هذة المرة عادت بأزمة جديدة إذ زعمت إحدى الفتيات على منصة التيك توك أن جودة المايوه الخاص بهادية لا تستحق هذا المبلغ.

مايوهات هادية غالب

شكاوى من مايوهات هادية غالب

نشرت إحدى الفتيات عبر حسابها على التيك توك، مقطع فيديو تشرح فيه جودة مايوهات هادية غالب بعد شرائها من الماركة الشهيرة التي أحدثت ضجة كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ قالت أن المايوه لا يستحق الأموال الطائلة التي دفعتها لشرائها نظرًا لأن الخامة رديئة ولن تعيش على المدى الطويل.

قالت الفتاة: المايوه ده الكواليتي بتاعته زبالة، أنا بنزل حمام السباحة ساعة بالكتير واطلع، بصوا كمية الوبر، والقماش نفسه مشقق، وهو معايا بقاله سنتين بس، كمان بياخد وقت طويل جدًا عقبال ما ينشف، لازم من حوالي 4 لـ 5 ساعات، لما قارنته بمايوه تاني كنت جايباه بالصدفة، التاني كان بينشف في أقل من نص ساعة، من الآخر المايوه ميستحقش الفلوس".

فتاة أخرى تشكي من مايوه هادية غالب

لم يقتصر الأمر على هذة الفتاة فحسب، حيث نشرت فتاة أخرى مقطع فيديو على التيك توك تتحدث فيه عن خامة مايوه هادية غالب والتي انتقدتها بشكل صريح قائلة: "مش عارفة ليه محدش اتكلم عن جودة مايوهات هادية غالب، أنا بحب التصاميم بتاعتها وهي مختلفة بغض النظر عن تصميمات السنة دي".

وتابعت الفتاة: "بصوا المايوه موبر ومكملش معايا سنتين، ده غير أنه بياخد وقت طويل عشان ينشف عشان خامته تخينة جدًا، وبحس إني مخنوقة وأنا لابساه على عكس المايوهات التانية اللي جربتها".

مايوهات هادية غالب

لون مايوه هادية غالب يتغيير مع الوقت

نشرت فتاة الشهر الماضي عبر تطبيق التيك توك مقطع فيديو توضح فرق لون مايوه هادية غالب والتي أكدت فيه تغيير ألوانه بمرور الوقت قائلة: أنا قبل كده اشتريت مايوه من هادية غالب، وبعد سنة لونه أجرب تماما وبعتلها كذا مرة.

وأضافت: بعد شهور في الآخر ردت وده بعد 17 شهرا، أنه مش هينفع تغيره علشان عدى عليه شهر على أساس أن المايوه بيقعد صيف واحد، وبعدين صلاحيته تنتهي مثلًا.

مايوهات هادية غالب