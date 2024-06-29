حبس تاجري حشيش في روض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج، اليوم السبت، بـ حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجارهما في مخدر الحشيش، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة بمنطقة روض الفرج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزتهما 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش - سلاح أبيض

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جهة اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصحف بتضرر الأهالى من مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وقامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية بالمنطقة محل الشكوى أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة بعدد 10 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، بحوزتهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة - فرد خرطوش – سلاح أبيض) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر قامت الأجهزة الأمنية بالافراج، عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضائه 3 سنوات من العقوبة المقررة عليه في قضية الاثار الكبرى.

وتقوم الاجهزة الامنية بالتأكد من عدم وجود قضايا اخرى مطلوب على ذمتها رجل الاعمال قبل انهاء اجراءات الافراج عنه.