فريق بجامعة المنصورة يقدم عرضًا حيًا على الهواء لجراحة قسطرة مخية

شارك فريق من جامعة المنصورة بقيادة الدكتور وسام فتحي، أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب المنصورة، في المؤتمر الدولي الأول للقسطرة المخية بجامعة عين شمس وقدم الفريق خلال المؤتمر عرضًا حيًا على الهواء مباشرة لعملية قسطرة مخية لمريض يعاني من تمدد شرياني في المخ حيث نجح الفريق في غلق التمدد الشرياني بنجاح تام على الهواء، مما شكل إنجازًا طبيًا بارزًا وفريدًا من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، منافسًا بذلك ما يتم تقديمه في المؤتمرات الأوروبية المماثلة.

تجربة مثيرة

كما يعد هذا الإنجاز دليلاً قاطعًا على كفاءة وقدرة فريق القسطرة المخية بكلية طب المنصورة تحت قيادة الدكتور وسام فتحي، الذي يُعتبر مؤسس تخصص القسطرة المخية في الجامعة وأثبت الفريق من خلال هذه التجربة المثيرة قدرته على مواجهة التحديات الطبية والقيام بعمليات ناجحة تعكس مستوىً عالٍ من الاحترافية والتميز في هذا المجال الطبي الحيوي.

تعزيز التعاون

فيما تأتي هذه المشاركة الناجحة في إطار حرص جامعة المنصورة على المشاركة الفعالة في المؤتمرات العلمية الدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الطبية الأخرى ويعكس هذا الحدث الكبير التزام الجامعة بالتميز الطبي والبحثي، وسعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وتطوير مهارات طلابها وأساتذتها في مختلف التخصصات الطبية.

آفاق جديدة

كما أن هذه التجربة الفريدة، التي تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، تفتح آفاقًا جديدة للتطور في مجال القسطرة المخية. توفر فرصة للتعلم والتدريب للفرق الطبية الأخرى، وتساهم في نشر المعرفة والخبرات المتقدمة في هذا المجال الطبي المعقد ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد جامعة المنصورة على التزامها الراسخ بالابتكار والتطوير الطبي، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة.

ثقة المرضى

بجانب ذلك، تعكس هذه التجربة القدرة الفائقة للدكتور وسام فتحي وفريقه على تحقيق إنجازات طبية متقدمة وهذا يعزز من ثقة المرضى في قدرات الأطباء المصريين ويثبت أن جامعة المنصورة تمتلك كوادر طبية مؤهلة قادرة على تحقيق المستحيل كما أن هذا النجاح يعزز من مكانة الجامعة كمركز طبي رائد في الشرق الأوسط، ويضعها في مصاف الجامعات العالمية التي تساهم في التطور الطبي والبحثي على مستوى العالم.

الجراحة تمت باستخدام أحدث الأساليب