استمرار حبس 20 شخصا بتهمة قتل شخص واستعراض القوة بالإسكندرية

أمرت محكمة مستأنف جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار علاء الدين الشنديدى رئيس المحكمة، بتجديد حبس 20 متهما 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم باستعراض القوة بالأسلحة البيضاء وقتل المجني عليه " م.ص.س".

جاء القرار بعضوية المستشار محمد هيثم مزيد والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 24136 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندري، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بمشاجرة بمنطقة خورشيد الزوايدة بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، أنه عقب تلقي قسم شرطة المنتزة ثالث، عددا من البلاغات والاستغاثات من الأهالي، بمنطقة خورشيد عزبة الزوايدة بوجود مشاجرة بين بعض الأشخاص سيء السمعة والمعروف عنهم ممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين واستخدامهم العنف ضد بعضهم البعض، مما أثار حالة من الذعر والفزغ بين المواطنين مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء والصدادات الحديدية، وزجازجات فارغة وحجارة وكذلك ألعاب نارية شماريخ لاعتراض المارة بالمنطقة.



وتبين من التحقيقات، قيام كل من طرف اول " س.ع.ش" و" ب.ع.ش" و" ع.ا.م" و" ا.ع.ع" و" م.م.ع" و" م.ح.ع" و" ع.ح.ع" و" أ.ص.م" و" ع.م.ع" و" م.ع.ع" وبين كل من " ف ر.ع" و" م.ر.م"و" م.ع.ال" و" ع.ص.ف" وش" و" ي.ج.ر" و" س.ه.م" و" ف.ع.س" و" ك.ا.س"و " ع.ج.ر" و" م.ر.ع" بقيامهم بأعمال البلطجة وفرض السيطره مما أدى إلى مصرع المجني عليه" م.ص.س" وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنتزة ثالث، لضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة النيابة التحقيق،وبعرضهم علي محكمة استئناف جنايات قررت حبسهم.