حملات مكثفة لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الحملة اليومية المكبرة التي قامت بها اللجنة المشكلة من المحافظ لمتابعة التزام الورش الحرفية بمواعيد الغلق الصيفية واجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمركز ومدينة قطور ،وذلك بقيادة المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد والدكتور ياسر الجندي مدير مركز ومدينة قطور مسؤولي الاشغالات والرصد والحوكمة .

وقامت الحملة بغلق عدد من الورش المخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا وإطفاء الإنارة الخارجية لعدد من المحال التجارية وتخفيف الانارة بعدد من قاعات المناسبات والملاهي، وذلك ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وعدم هدرها.

وشدد رحمي خلال متابعته على تطبيق مواعيد الغلق بكل حزم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مؤكدا اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الطاقة الكهربائية في المحافظة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وترشيد استهلاك الكهرباء.



يتضمن قرار المواعيد الصيفية فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وتكون مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً تكون من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.