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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. "تسريب المياه" يغرق الجماهير في ملعب مباراة ألمانيا والدنمارك

تسريب المياه على
تسريب المياه على الجماهير في مباراة ألمانيا والدنمارك

تسبب تسريب المياه في أزمة داخل ملعب مباراة ألمانيا والدنمارك الجارية الآن على ملعب سيغنال ايدونا بارك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وأصدر الحكم قرارًا بتعليق مباراة ألمانيا و الدنمارك مؤقتًا على أن تصدر تفاصيل إضافية لتحديد موعد استئناف المباراة خلال الدقائق المقبلة.

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وتسببت العواصف الثلجية والأمطار الغزيرة في توقف المباراة كما تسبب في تسريب المياه فوق المدرجات وإغراق الجماهير في توقف المباراة لحين إشعار أخر.

بدأ منتخب ألمانيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كيميش، أنطونيو روديجر، نيكو شلوتربيك، ديفيد راوم.

الوسط: أندريش، توني كروس.

الوسط الهجومي: ليروي ساني، إيلكاي جوندوجان، جمال موسيالا.

الهجوم: كاي هافيرتز.

بينما بدأت الدنمارك المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: شمايكل.

الدفاع: يواكيم أندرسن، فيسترجارد، كريستنسن.

الوسط: ألكسندر باه، بيير إيميل هويبرج، توماس ديلايني، ماهلي.

الهجوم: أولسن، هويلوند، كريستيان إريكسن.

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