شاهد.. هدف ألمانيا الملغي في شباك الدنمارك بـ يورو 2024

ألغى الحكم هدف تقدم منتخب ألمانيا على الدنمارك في المباراة الجارية الآن على ملعب سيغنال ايدونا بارك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

جاء الهدف عن طريق اللاعب شلوتربي في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول قبل أن يقرر الحكم إلغاؤه بسبب خطأ على المهاجم وقيامة باعتراض حارس المنتخب الدنماركي.

بدأ منتخب ألمانيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كيميش، أنطونيو روديجر، نيكو شلوتربيك، ديفيد راوم.

الوسط: أندريش، توني كروس.

الوسط الهجومي: ليروي ساني، إيلكاي جوندوجان، جمال موسيالا.

الهجوم: كاي هافيرتز.

في حين بدأت الدنمارك المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: شمايكل.

الدفاع: يواكيم أندرسن، فيسترجارد، كريستنسن.

الوسط: ألكسندر باه، بيير إيميل هويبرج، توماس ديلايني، ماهلي.

الهجوم: أولسن، هويلوند، كريستيان إريكسن.