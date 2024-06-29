لافيينا يتعاقد مع لاعب الزمالك

أعلنت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي فى التعاقد مع كريم عبد الحق مواليد 2001 جناح ايسر نادى الزمالك المعار لنادى الترسانة فى صفقة انتقال حر.

في سياق، استقر مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي وباجماع اراء لجنة الكرة على تعيين الكابتن اسلام عادل مديرا رياضيا لنادى لاڤيينا، ووادى دجلة والمقاصة وتليفونات بنى سويف حرس الحدود منتخب الشباب ومدير تعاقدات بنادى مصر المقاصة.

لاڤيينا يضم يوسف الصعيدى لاعب سمنود

نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي فى التعاقد مع يوسف متولي الصعيدى مدافع ولاعب الوسط المدافع لفريق سمنود فى صفقة انتقال حر، ويعتبر اللاعب من مواليد ٩٨ وهو أحد العناصر الأساسية لفريق سمنود.

التوقيع تم فى حضور الكابتن اسلام عادل المدير الرياضي لنادى لاڤيينا والكابتن احمد صلاح المدير الفني للفريق الأول والكابتن رضا الروبى وكيل اللاعب.