الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ماك شرقاوي: المناظرة الرئاسية الأمريكية كارثية و"بايدن هربان من شهادة وفاته"

الدكتور ماك شرقاوي
الدكتور ماك شرقاوي

أكد الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص بالشأن الأمريكي، أن المناظرات ليست إجبارية لمرشحين الرئاسة الأمريكية والـ"سي إن إن" قررت عمل مناظرة للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت غريب والمناظرة الأخرى ستكون يوم 11/9 المقبل وتم الاتفاق على هذه المناظرات، موضحًا أن هذه المناظرات لا تعطي شرعية بأن دونالد ترامب هو المرشح، وسيكون هناك اجتماع لاختيار مرشح حزب الجمهوري من عدمه.

مناظرة للرئيس بايدن والرئيس الأمريكي السابق ترامب

وأضاف "شرقاوي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع يوميًا عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مناظرة الرئيس الأمريكي الحالي والسابقة كارثية للحزب الديمقراطي والرئيس بايدن ومن الممكن أن يكون هناك مرشح أخر، وهذا من الممكن أم يحدث خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوضع الصحي لجو بايدن يؤكد أنه يتم النظر في اسمه، وبايدن مازال المرشح ولكن الديمقراطيون بالمجالس المغلقة يتوقعون خسارته.

 

وأوضح ساخرًا: "بايدن هربان من شهادة وفاته وهو ما ظهر خلال المناظرة الأخيرة لتوقفه عن الكلام والخلط في الأمور وهو بمثابة كارثة للحزب الديمقراطي"، مؤكدًا أن المحكمة العليا بالأمس أصدرت أن الحكومة الفيدرالية تغولت ومارست أكبر مما لها الحق في أن تمارس وهي تسحب البساط توجيه الاتهامات الجنائية لترامب والمتهمين في اقتحام الكبنيت.

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