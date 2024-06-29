إقبال كبير على اختبارات المقاولون العرب في الشرقية

أقام نادي المقاولون العرب اليوم المرحلة الثالثة من اختباراته الخارجية لاكتشاف المواهب الجديدة في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقد شهدت هذه الاختبارات إقبالاً كبيراً من اللاعبين الطموحين، تحت إشراف اللجنة الفنية المكلفة من النادي.

أقيمت الاختبارات على ملاعب استاد جامعة الزقازيق، وأسفرت عن ظهور مجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين سيتم تأهيلهم للمرحلة التالية من الاختبارات في مقر النادي بمدينة نصر بالقاهرة.

إنطلاق المرحلة الثالثة من اختبارات المقاولون العرب بالمنوفية

في إطار مساعي المقاولون المتواصلة لتطوير قاعدة اللاعبين الناشئين، أطلق نادي المقاولون العرب اليوم المرحلة الثالثة من الاختبارات الخارجية لاكتشاف المواهب الكروية في محافظة المنوفية.

وبدأت الاختبارات بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الكابتن سعيد الشيشيني، وهو من أبناء مدينة سرس الليان التي تحتضن هذه المرحلة من الاختبارات حاليًا، وهذا التكريم جاء تقديرًا لدوره الكبير المرتبط بإسم النادي، وموطن نشأته.

وشهدت اختبارات اليوم إقبالًا كبيرًا من اللاعبين الناشئين، من مواليد 2005 وحتى 2017، حيث سيتم خلال هذه المرحلة انتقاء أفضل العناصر لترشيحهم للتصفيات بمقر النادي بالقاهرة.

ومن المقرر أن تستكمل هذه المرحلة الثالثة من الاختبارات بمحافظة المنوفية يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو على ملعب خفاجى بمدينة بركة السبع.