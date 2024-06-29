أكد جيش الاحتلال إصابة 22 جنديًا إسرائيليًا خلال ال24 ساعة الماضية بجروح متفاوتة، ونشر الجيش صورة الجنديين القتيلين في معارك غزة.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن إسرائيل مستعدة لتقصير العملية في رفح من أجل التوصل إلى اتفاق في الشمال يشمل أيضاً إعادة إعمار جنوب لبنان وإبعاد حزب الله .

مقتل جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية بكمين للقسام

مقتل جنديين من لواء المظليين الكتيبة 890 خلال معارك الشجاعية، وتواصل القسام تصديها للقوات الصهيونية المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ضمن كمائن مركبة معدة مسبقًا ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم وهبوط أكثر من طائرة لإخلائهم .

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، بالإضافة إلى القتيلين، تم الإعلان عن إصابة جنديين بجروح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة.



الانتقال للمرحلة "ج"

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت تقديرات إسرائيلية بأن الانتقال للمرحلة "ج" في قطاع غزة قد يمنع حربا في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني ويمهد الطريق أمام صفقة تبادل الرهائن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هناك تقديرات قد تشير إلى منع حرب في الشمال الإسرائيلي أمام "حزب الله" في حال الانتقال إلى للمرحلة "ج" داخل قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على مجريات صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين "حماس" وإسرائيل، أن الأيام المقبلة مصيرية فيما يتعلق بتلك الصفقة، موضحة أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس على حركة حماس بهدف سرعة الحصول على رد إيجابي من رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.



