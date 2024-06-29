زغاريد ورقص داخل المسجد.. عقد قران ابنة مفيدة شيحة يشعل غضب السوشيال ميديا

حالة غضب شديدة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة، بعد عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة، منة الله عماد، داخل مسجد محمد علي بالقلعة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن إتاحة تنظيم الاحتفال، واتهامها بتدنيس وازدراء الأديان.

عقد قران ابنة مفيدة شيحة

عقد قران ابنة مفيدة شيحة يثير غضب الجماهير

أثارت صور وفيديوهات عقد قران ابنة مفيدة شيحة، داخل صحن مسجد محمد علي بالقلعة استياءً شديداً، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات زعاريط ورقص داخل المسجد مما تسبب في غضب الجماهير وسط تساؤلات من محبي الآثار الإسلامية والحضارة المصرية "هل يعقل موسيقي وأغان ورقص داخل حرم المسجد؟".

أوضح رواد السوشيال ميديا أن هذة الصور والاحتفالات لا تليق بقدسية المكان، إذ يتم إلباس السائحين ملابس خاصة مثل العباءات وغطاء للرأس لكونهم يزورون جامعًا، وقال الدكتور عبدالرحيم ريحان، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إن حفل عقد القران في هذا المكان يعد عدم احترام للدين الإسلامي.

عقد قران ابنة مفيدة شيحة

عقد قران ابنة مفيدة شيحة

عقد قران ابنة مفيدة شيحة

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفتحون النار على مفيدة شيحة

نشرت مفيدة شيحة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وهي ترقص مع ابنتها على أنغام أغنية "حبيبة أمها"، داخل صحن مسجد محمد علي، والأمر الذي تسبب في انفعال الجماهير وانهالت عليها التعليقات المهاجمة والتي جاءت كالأتي، " هو ده مسجد ولا ايه ممكن حد يشرحلي"، "هو ايه اللي بيحصل داخل المسجد ده يا جماعة حسبنا الله ونعم الوكيل هي قاعات الافراح والفنادق خلصوا علشان يحصل غنا ورقص جوة المسجد احنا في علامات اخر الزمان"، "هي المساجد بيعملوا فيها افراح ورقص حسبنا الله ونعم الوكيل"، "ده حرم المسجد و ده ليه نفس قدسية المسجد"، "عفوا...انتم في مسجد...ويجب تعظيم واحترام المساجد..ولا يصح ان تقام فيها اغاني ورقص...اللهم اهدنا فيمن هديت"، "هو مبروك طبعا و كل حاجه ..بس ده مش تقريبا مسجد ...هي بقيت المساجد مكان الرقص و الأفراح".

عقد قران ابنة مفيدة شيحة

عقد قران ابنة مفيدة شيحة

عقد قران ابنة مفيدة شيحة

عقد قران ابنة مفيدة شيحة

رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية يعلق على عقد قران ابنة مفيدة شيحة

علق الدكتور عبدالرحيم ريحان، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، على الاحتفال بعقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة داخل صحن مسجد محمد علي، مطالبًا بمحاسبة وإقصاء كل المسؤولين المتورطين بهذا الحدث، إذ يعد ذلك تدنيسًا وعدم احترام للدين الإسلامي وازدراء للإسلام بشكل كامل، كل شيء له حدود.

عقد قران ابنة مفيدة شيحة

وتابع حديثة للعربية :" إذا كانت الأفراح تقام بمثل هذه الأماكن الأثرية، فلابد أن تكون خارج نطاق الآثار الإسلامية، وتكون بالخارج وليس بالداخل، البعض يقول إن ما حدث من احتفال خارج المسجد، ولكن هذا خطأ لأن صحن المسجد هو جزء من المسجد، وما حدث مرفوض تماما وضد الأخلاق وكل القيم".

عقد قران ابنة مفيدة شيحة