كن لطيفًا.. نصائح ذهبية للتعامل مع مريض الزهايمر والخرف

في وقت مبكر من مرض الزهايمر والخرف المرتبط به، يعاني الأشخاص من تغيرات في التفكير والتذكر والاستدلال بطريقة تؤثر على الحياة والأنشطة اليومية، وسيحتاج الأشخاص المصابون بهذه الأمراض إلى مزيد من المساعدة في المهام اليومية البسيطة، وقد يشمل ذلك الاستحمام والاستمالة وارتداء الملابس.

فيما يلي بعض النصائح التي يجب مراعاتها في وقت مبكر لمريض الزهايمر:

1- حاول الحفاظ على روتين معين، مثل الاستحمام وارتداء الملابس وتناول الطعام في نفس الوقت كل يوم.

2- ساعد الشخص على تدوين قوائم المهام والمواعيد والأحداث في دفتر ملاحظات أو تقويم.

3- خطط للأنشطة التي يستمتع بها الشخص وحاول القيام بها في نفس الوقت كل يوم.

4- فكر في إنشاء نظام أو تذكيرات لمساعدة أولئك الذين يجب عليهم تناول الأدوية بانتظام.

5- عند ارتداء الملابس أو الاستحمام، اسمح للشخص بالقيام بأكبر قدر ممكن من العمل.

6- اشترِ ملابس فضفاضة ومريحة وسهلة الاستخدام، مثل الملابس ذات أحزمة الخصر المرنة أو سحابات القماش أو السحابات الكبيرة بدلاً من أربطة الأحذية أو الأزرار أو الأبازيم.

7- استخدم كرسي استحمام قويًا لدعم الشخص غير المستقر ولمنع السقوط، ويمكنك شراء كراسي الاستحمام من الصيدليات ومتاجر المستلزمات الطبية.

8- كن لطيفًا ومحترمًا وأخبر الشخص بما ستفعله، خطوة بخطوة أثناء مساعدته على الاستحمام أو ارتداء ملابسه.

9- تقديم وجبات الطعام في مكان ثابت ومألوف وإعطاء الشخص الوقت الكافي لتناول الطعام.

نصائح للتغييرات في التواصل والسلوك للأشخاص المصابين بالخرف

قد يكون التواصل صعبًا بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر والخرف المرتبط به، لأنهم يواجهون صعوبة في تذكر الأشياء، كما يمكن أن يصبحوا مضطربين وقلقين، وحتى غاضبين في بعض أشكال الخرف، تتأثر القدرات اللغوية بحيث يواجه الأشخاص صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة أو صعوبة في التحدث.

وقد تشعر بالإحباط أو نفاد الصبر، ولكن من المهم أن تفهم أن المرض يسبب التغيير في مهارات الاتصال، وللمساعدة في تسهيل التواصل، يمكنك القيام بالتالي:

1- طمأنة الشخص تحدث بهدوء، استمع إلى مخاوفه وإحباطاته. حاول أن تظهر أنك تفهم ما إذا كان الشخص غاضبًا أو خائفًا.

2- اسمح للشخص بالحفاظ على أكبر قدر ممكن من السيطرة على حياته.

3- احترام المساحة الشخصية للشخص.

4- خصص أوقاتًا هادئة في اليوم، جنبًا إلى جنب مع الأنشطة.

5- احتفظ بالأشياء والصور الفوتوغرافية المحبوبة في جميع أنحاء المنزل لمساعدة الشخص على الشعور بمزيد من الأمان.

6- ذكّر الشخص بمن أنت إذا كان لا يتذكر، ولكن حاول ألا تقول: "ألا تتذكر؟"

7- شجع المحادثة الثنائية لأطول فترة ممكنة.

8- حاول تشتيت انتباه الشخص بنشاط ما، مثل كتاب مألوف أو ألبوم صور، إذا كنت تواجه مشكلة في التواصل بالكلمات.