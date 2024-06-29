وزير التموين: الوصول بتوريد القمح المحلي إلى المستهدف باستلام 3 ملايين و551 ألف طن

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل إلى 3 مليون و551 ألف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثا في توشكي وشرق العوينات وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.

وخلال اجتماعه اليوم مع اللجنه العليا للقمح اشار وزير التموين الى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لإستلام الاقماح المحلية، منوهاً بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل اعضاء لجانها.

واكد الدكتور علي المصيلحي ان الاراضي المستصلحة ساهمت في زياده الانتاجية وزياده معدلات التوريد، كما اثني الوزير علي موافقه مجلس الوزراء لزيادة اسعار التوريد هذا العام لتصل الي 2000 جنيه للاردب ، كمااثني علي جهود وزاره الزراعة في استنباط اصناف جديده للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقه سواء الشركه القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضه للصوامع.واثنى على جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء

واضاف الدكتور الوزير ان مستوي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل الي 6.6 شهر ، وكشف " المصيلحي" عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين ، مؤكداً انه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين، مضيفا ان رفع اسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام، بالاضافة الى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين مع حرصهم على ان يكون القمح الوارد مطابق للمواصفات المعمول بها طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

ومن جانبه صرح احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة الى ان الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر لاستلام الاقماح المحلية هذا العام.

واكد ان توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد، وكشف عن ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل اي شكوى من الموردين او المزارعين مشيراً الى ان الامور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون اي ازمات أو اختناقات.