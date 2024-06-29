أشرف سنجر: ثورة 30 يونيو أعادت هيبة الدولة

علق الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، علي احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو، مشددًا على أن ما قامت به الثورة هي إعادة هيبة وإعادة الدولة بمؤسساتها وقدراتها على أن تعود مصر مرة أخرى دولة فاعلة في النظامي الإقليمي والدولي.

احتفالات المصريين بثورة 30 يونيو

وقال "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم السبت، إنه ثورة 30 يونيو أعادت هيبة الدولة وعبّرت عن طموحات الشعب المصري، موضحًا أنه يعتير أن هذه الثورة عبرت عن المصريين، مشددًا على الوحدة الوطنية والحق في المواطنة أعادت هيبة الدولة واسترداد هويتها كثير من المبادئ كانت مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو والتي سعى عبرها الشعب المصري.

وأشار خبير السياسات الدولية، إلى أن ما قامت به ثورة 30 يونيو هو إعادة هيبة الدولة، وإعادة الدولة بمؤسساتها.

يحتفل الشعب المصرى بمرور 11 عاماً على ثورة 30 يونيو، والتى أنقذت مصر من مصير مجهول على أيدى الجماعة المحظورة بعد أن كانت على شفا حفرة من الانهيار، ولعل شرارة الثورة كانت فنية من أمام وزارة الثقافة المصرية، حيث وقف المثقفون والفنانون أمام الوزارة معلنين اعتصامهم ورفضهم لطمس الهوية المصرية، وتواجدوا فى الميادين، وناشدوا الجميع بضرورة النزول للشوارع والميادين العامة من أجل رفض القهر السياسى لجماعة الإخوان الذين فرضوه فى المجتمع، وعودة استقرار البلاد بنظام ديمقراطى جديد يحمى مصر بدون محاباة لجماعة حزبية على أخرى وبدون مجاملات طائفية ودينية، نظام يسعى إلى تطبيق العدالة الاجتماعية والسياسية والكرامة فى كافة أرجاء الوطن.