٣٠ يونيو ١٩٧٠ يوم عظيم فى تاريخ العسكرية المصرية

فى الذكرى الرابعة والخمسين لإنشاء حائط الصواريخ وعيد الدفاع الجوى

اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودى قائد قوات الدفاع الجوى:

نمتلك منظومة دفاع جوى متكاملة مزودة بأحدث التقنيات يجعلها من أعقد المنظومات فى العالم

ماضون فى التطوير والتحديث وفقاً لمنهج علمى مدروس لزيادة قدراتنا القتالية

نواصل العمل ليلًا ونهارًا لنكون حصنًا منيعًا ضد من تسول له نفسه الاقتراب من سماء مصر

الفرد داخل قوات الدفاع الجوى يعيش داخل أسرة كبيرة وهو ما نحرص على غرسه فى أبنائنا المقاتلين

قيادتنا السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة تولى قوات الدفاع الجوى كافة الدعم لضمان التطوير المستمر بكافة الأسلحة والمعدات

قواتنا تعمل فى كل ربوع الوطن لحماية سماء مصر ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها

احتفلت قوات الدفاع الجوى بالذكرى الرابعة والخمسين لبناء حائط الصواريخ فى الثلاثين من يونيو عام 1970، الذى اتخذ عيداً لقوات الدفاع الجوى.

وعقد اللواء اركان حرب ياسر كمال الطودى قائد قوات الدفاع الجوى مؤتمراً صحفياً بهذه المناسبة وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوى الذين قدموا أرواحهم وجسدوا أروع البطولات والتضحيات العظيمة حتى تظل راية الوطن خفاقة, كما قدم التحية لرجال الدفاع الجوى المرابطين فى كافة ربوع الوطن يواصلون العمل ليلاً ونهاراً ليكونوا حصناً منيعاً ضد من تسول له نفسه الاقتراب من سماء مصر، وأوصاهم أن يكونوا أداة للتحديث والتطوير والقدوة فى نكران الذات فداءً لوطنهم الحبيب، مجددين العهد أن يظلوا دوماً جنوداً أوفياء لوطنهم مقدمين كل غال ونفيس لحماية سماء مصر وصون قدسيتها.

وأكد أن قوات الدفاع الجوى ماضية فى التطوير والتحديث وفقاً لمنهج علمى مدروس لزيادة قدراتها القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لتظل قوات الدفاع الجوى درعاً يحمى سماء مصر، وجاءت كلمة الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى نصاً «إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون»، نحتفل اليوم بالذكرى الـ54 لعيد الدفاع الجوى إعلاناً بالوفاء والإجلال للشُهداء والرواد الأوائل.. أبطال قوات الدفاع الجوى. الذين ضحوا بالغالى والنفيس حتى تعلوا راية الوطن خفاقة ففى مثل هذا اليوم وباكتمال بناء حائط الصواريخ تمكنت تجميعات الدفاع الجوى من إسقاط (2) طائرة «فانتوم» لأول مرة، و(2) طائرة «سكاى هوك» وأسر ثلاث طيارين وتوالى بعد ذلك سقوط الطائرات حتى وصل إلى (12) طائرة بنهاية الأسبوع، ففى مثل هذا اليوم وباكتمال بناء حائط الصواريخ تمكنت تجميعات الدفاع الجوى، من إسقاط (2) طائرة «فانتوم» لأول مرة، و(2) طائرة «سكاى هوك» وأسر ثلاث طيارين وتوالى بعد ذلك سقوط الطائرات حتى وصل إلى (12) طائرة بنهاية الأسبوع وهو ما أطلق عليه أسبوع تساقط «الفانتوم»، واتخذت قوات الدفاع الجوى يوم الثلاثين من يونيو عام 1970 عيداً لها، حيث يعتبر ذلك اليوم هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة ومنع طائرات العدو من الاقتراب من سماء الجبهة المصرية، لِتُسطر قوات الدفاع الجوى أروع الصفحات وتضع اللبنة الأولى فى صرح الانتصار العظيم للجيش المصرى خِلال حرب أكتوبر 1973م.

أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لرجال الدفاع الجوى المرابطين فى كافة ربوع الوطن... مُتحملين مسئولية الدفاع بإخلاص واقتدار عن سماء الوطن...

وحماية قُدسيته... لا فرق عِندهُم بين سلم وحرب... أبنائى من قوات الدفاع الجوى كونوا على قدر المسئولية وعِند حُسن ظن شعبكُم الآبى مستفيدين من دروس الماضى... ومُسلحين بخبرات الحاضر... ونصب أعيُنكُم مخاطر المُستقبل....التى تتطلب التحديث والتطوير لبناء مُستقبل مُشرق لوطننا الحبيب، كما أتقدم بتحية شُكر ورسالة اطمئنان لشعب مِصر الوفى أن أبناءكُم من مُقاتلى قوات الدفاع الجوى... يُعاهدون الله أنهُم سَيظَلون الحِصن المنيع ضد من تَسول له نَفسهُ الاقتراب من سماء مصر.

وإننا إذ نؤكد للفريق أول محمد ذكى القائد العام للقوات المُسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن رجال قوات الدفاع الجوى،يُعاهدون الله أن يَظلوا مرابطين فى مواقعهم، يواصلون الليل بالنهار لتطوير وتحديث أسلحتهُم لزيادة قُدراتِها القتالية لمُجابهة ما يُستجد من تهديدات وتحديات للذود عن سماء الوطن ويُشَرفُنى ويُشرف قوات الدفاع الجوى أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجُمهورية القائد الأعلى للقوات المُسلحة، مجددين العهد لسيادتِه أن نظل دوماً جنوداً أوفياء حافظين العهد مستمرين فى التطوير والتحديث لنحفظ لِلأُمة هيبتها ولِسماء مِصر قُدسيتها، حفظ الله مِصر وحفظ جيشها، ووقاها وشعبها شر الفِتن، وجعلها واحة للأمن والأمان ولتستمر فى مسيرة التقدُم والرُقى والازدهار.

وبعد كلمته التقينا اللواء اركان حرب ياسر كمال الطودى قائد قوات الدفاع الجوى وكان هذا الحوار:

<تحتفل قوات الدفاع الجوى كل عام فى الثلاثين من شهر يونيو بعيد الدفاع الجوى نرجو من سيادتكم القاء نبذه تاريخيه عن ذلك اليوم؟.

- بداية أتوجه بالشكر والتقدير لشهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم ومصابى العمليات والقادة والرواد الأوائل الذين أدوا مهامهم باخلاص واقتدار لنحتفل اليوم بالذكرى الرابعة والخمسين لعيد الدفاع الجوى والذى سيظل خالدا فى ذاكرة التاريخ، ففى مثل هذا اليوم تمكنت تجميعات الدفاع الجوى لأول مرة من اسقاط عدد (2) طائرة «فانتوم»، عدد (2) طائرة «سكاى هوك» وأسر ثلاثة طيارين وتوالى بعد ذلك سقوط الطائرات حتى وصل الى عدد (12) طائرة بنهاية الاسبوع وهو ما أطلق عليه اسبوع تساقط «الفانتوم»، واتخذت قوات الدفاع الجوى يوم الثلاثين من يونيو عام 1970 عيدا لها حيث يعتبر ذلك اليوم هو البداية الحقيقية لاسترداد الكرامة ومنع طائرات العدو من الاقتراب من سماء مصرنا الحبيبة.

<يعتبر حائط الصواريخ أحد مفاتيح نصر أكتوبر 73 نرجو من سيادتكم القاء الضوء بماذا تعنى هذه الكلمة وكيف تم انشاء هذا الحائط؟

- فى إطار توفير الدفاع الجوى عن التجميعات الرئيسية للتشكيلات التعبوية والقواعد الجوية والمطارات على طول الجبهة غرب القناة تم التخطيط لانشاء حائط الصواريخ.. هو عبارة عن تجميع قتالى متنوع فى أنساق متالية داخل مواقع ودشم محصنة من الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات قادر على صد وتدمير الطائرات المعادية، وقام رجال الدفاع الجوى بدراسة بناء حائط الصواريخ باتباع أحد الخيارين، الخيار الاول: القفز بكتائب حائط الصواريخ دفعة واحدة للأمام واحتلال مواقع ميدانية متقدمة دون تحصينات وقبول الخسائر المتوقعة لحين اتمام انشاء التحصينات.

الخيار الثانى: الوصول بكتائب حائط الصواريخ الى منطقة القناة على وثبات أطلق عليها (اسلوب الزحف البطىء ) وذلك بأن يتم انشاء تحصينات كل نطاق واحتلاله تحت حماية النطاق الخلفى له.. وهو ما استقر الرأى عليه.

وجسدت بطولات وتضحيات رجال الدفاع الجوى ومن خلفهم أبطال المهندسين العسكريين والشركات المدنية فى ظل استهداف العدو الجوى للتجهيزات الهندسية لكتائب الصواريخ وكانت ملحمة عطاء لهؤلاء الرجال فى الصبر والتصميم والتحدى، وفعلا تم تجهيز مواقع النطاق الأول ميدانيا شرق القاهرة واحتلالها خلال 3 ليالٍ وامتداد التغطية بمسافة 50 كم دون أى رد فعل من العدو ثم الانتقال المتتالى لكتائب الصواريخ على وثبات خلال 6 ليالٍ لاحتلال ثلاثة نطاقات جديدة وحتى مسافة 30 كم غرب القناة وتلى ذلك الانتقال الى مواقع متقدمة بما يحقق امتداد التغطية شرق القناة وخلال خمسة أشهر من ابريل حتى أغسطس عام 1970 استطاعت كتائب الصواريخ المضادة للطائرات من منع العدو الجوى من الاقتراب من قناة السويس مما أجبر العدو على قبول (مبادرة روجرز) لوقف اطلاق النار اعتبارا من صباح 8 أغسطس 1970.

<إن الحديث عن حرب أكتوبر لا ينتهى.. نرجو من سيادتكم القاء الضوء كيف قام الدفاع الجوى المصرى بتحطيم اسطورة الذراع الطولى لإسرائيل فى حرب أكتوبر 1973؟

- الحديث عن حرب اكتوبر 73 لا ينتهى وسنكتفى بذكر نبذة عن دور قوات الدفاع الجوى فى هذه الحرب.. فى ذلك التوقيت وصل العدو الجوى إلى كفاءة قتالية عالية وتسليح حديث متطور تمثل فى شراء طائرات «ميراچ» من فرنسا والتعاقد مع الولايات المتحدة على شراء الطائرات «الفانتوم» و«سكاى هوك» حتى وصل عدد الطائرات قبل عام 1973، إلى (600) طائرة أنواع مختلفة..

بدأ رجال الدفاع الجوى الإعداد والتجهيز لحرب أكتوبر 1973 بالتدريب الواقعى أثناء حرب الاستنزاف ومن خلال حرمان العدو الجوى من استطلاع قواتنا غرب القناة بإسقاط طائرة الاستطلاع الإلكترونى (الإستراتوكروزار).

صباح يوم 17 سبتمبر 1971. استكمال التسليح بأنظمة جديدة من الاتحاد السوفيتى (70) كتيبة سام (2، 3) - الكوادرات - صواريخ محمولة على الكتف - شيلكا.

استكمال الحقل الرادارى على الارتفاعات المنخفضة بأجهزة رادار جديدة لها القدرة على مقاومة الإعاقة.

تطوير فكر الاستخدام ببناء الدفاع الجوى عن التجميعات الرئيسية للقوات والأهداف الحيوية على أكثر من نسق، وبما يحقق امتداد التغطية شرق القناة تقليل المسافة ما بين الكتائب بما يمكن من التغطية المتبادلة تكثيف الوقاية المباشرة عن كتائب الصواريخ وسرايا الرادار.

التوسع فى أعمال كمائن والمناورة المستمرة لمفاجأة العدو الجوى وتحقيق أكبر خسائر به التجهيز الهندسى لمواقع الدفاع الجوى لتكون محصنة مع إنشاء مواقع هيكلية وتنفيذ أعمال الإخفاء للمعدات والمواقع، ففى اليوم الأول للقتال يوم السادس من أكتوبر1973 هاجم العدو القوات المصرية القائمة بالعبور حتى آخر ضوء بعدد من الطائرات كرد فعل فورى توالت بعدها الهجمات الجوية بأعداد صغيرة من الطائرات خلال ليلة 7/6 أكتوبر وتصدت لها وحدات الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات حتى نجحت فى إسقاط العديد من الطائرات بالإضافة إلى إصابة أعداد أخرى وأسر عدد من الطيارين... وفى صباح يوم 7 أكتوبر 1973 قام العدو بتنفيذ هجمات جوية على القواعد الجوية والمطارات المتقدمة وكتائب الرادار ولكنها لم تجن سوى الفشل ومزيد من الخسائر فى الطائرات والطيارين.

وخلال الثلاثة أيام الأولى من الحرب فقد العدو الجوى أكثر من ثلث طائراته وأكفأ طياريه الذى كان يتباهى بهم... وصدرت الأوامر للعدو الجوى بعدم الاقتراب من قناة السويس لمسافة لا تقل عن 15 كم مما جعل (موشى ديان) يعلن فى رابع أيام القتال عن أنه عاجز عن اختراق شبكة الصواريخ المصرية.

وذكر فى أحد الأحاديث التليفزيونية يوم 14 أكتوبر 73 أن القوات الجوية الإسرائيلية تخوض معارك ثقيلة بأيامها... ثقيلة بدمائها).

إن ملحمة قوات الدفاع الجوى فى حرب أكتوبر تمثلت فى نجاحها بتوفير التغطية بالصواريخ عن التجميعات الرئيسية للجيوش الميدانية والأهداف الحيوية.

* تعتبر منظومة الدفاع الجوى المصرى من أعقد منظومات الدفاع الجوى فى العالم حيث تشتمل على العديد من الأنظمة المتنوعة... نرجو من سيادتكم إلقاء الضوء على عناصر بناء المنظومة؟

- هناك صراع دائم ومستمر بين منظومات الدفاع الجوى والعدائيات الجوية الحديثة التى أصبحت لا تقتصر على الطائرات المقاتلة بل شملت الطائرات الموجهة بدون طيار بأنواعها الصواريخ (الباليستية/ الطوافة) الأسلحة الموجهة جو أرض (فائقة السرعة/ ذات المقطع الرادارى الصغير)، وقذائف المدفعية والهاونات مما يتطلب امتلاك منظومة دفاع جوى متكاملة لاكتشاف ومجابهة العدائيات الجوية الحديثة.

عناصر منظومة الدفاع الجوى: عناصر استطلاع وإنذار - طائرات إنذار مبكر – رادارات محمولة جواً (المنطاد) – الرادارات الأرضية - ودعمها بعناصر المراقبة الجوية بالنظر لاكتشاف كافة العدائيات الجوية وإنذار القوات عنها فى التوقيت المناسب.

عناصر إيجابية من المقاتلات والصواريخ والمدفعية (م ط) والصواريخ المحمولة على الكتف لتوفير الدفاع الجوى عن التجميعات الرئيسية للجيوش الميدانية – الأهداف الحيوية بالدولة مراكز القيادة والسيطرة الآلية على مختلف المستويات للقيادة والسيطرة على جميع عناصر المنظومة تعمل فى تعاون وثيق مع القوات الجوية والحرب الإلكترونية وتولى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة اهتماماً كبيراً فى دعم قوات الدفاع الجوى بتوفير أحدث المنظومات من عناصر الاستطلاع والإنذار والعناصر الإيجابية وكذا مراكز القيادة والسيطرة لتتمكن قوات الدفاع الجوى من التعامل مع كافة التهديدات والتحديات الحديثة.

<فى ظل التطور السريع فى العدائيات الجوية وأسلحة الهجوم الجوى الحديثة الذى أظهر لنا مصطلحات جديدة مثل (الطائرات الشبحية/ الطائرات المسيرة/ الصواريخ الفرط صوتية).. ممكن سيادتك توضح للسادة المشاهدين أسلوب قوات الدفاع الجوى لحماية سماء مصر ومدى ما وصلت إلية من تطوير وتحديث؟

- تقوم قوات الدفاع الجوى بتنفيذ مهامها بدعم من القيادة السياسة والقيادة العامة للقوات المسلحة من خلال عدة محاور أبرزها التطور النوعى لنظم التسليح من خلال امتلاك منظومات تسليح متنوعة المصادر قادرة على مجابهة العدائيات المتطورة من خلال خطة مقسمة على مراحل وأسبقيات مع الحفاظ على الموجودات الحالية من الأسلحة والمعدات وعلى ضوء ذلك تم تزويد قوات الدفاع الجوى بأحدث أجهزة الرادار المتنوعة، تسليح نقاط المراقبة الجوية بالنظر بمستشعرات حديثة (كهروبصرية/حرارية) بالإضافة إلى أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الحديثة مع تحديث نظام القيادة والسيطرة الآلية بالأيادى والخبرات المصرية للتأمين السيبرانى وكذا تطوير العملية التعليمية/ التدريبية لتأهيل/ تدريب الفرد المقاتل ورفع المستوى العلمى والتدريبى لتحقيق المواصفات المنشودة واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة فى تصنيع المعدات.

< هناك نوعان من الردع (بالتلويح/ بالإخفاء) تعودنا من قوات الدفاع الجوى استخدام أسلوب الردع بالإخفاء وهذا ظهر جلياً خلال حرب أكتوبر من خلال ظهور أسلحة مفاجئة للعدو بالرغم من كل أساليب وإمكانيات الاستطلاع التى استخدمها. ممكن سيادتك توضح لنا كيف يتم استخدام هذه السياسة فى ظل إمكانيات العالم حاليا التى جعلت من العالم قرية صغيرة لا يمكن إخفاء أى أسرار بها؟

- أصبحت المعلومات متاحة أمام الجميع فى عصر السماوات المفتوحة سواء بالأقمار الصناعية أو أنظمة الاستطلاع الإلكترونية المختلفة وشبكات المعلومات الدولية بالإضافة إلى وجود الأنظمة الحديثة القادرة على التحليل الفورى للمعلومة نحن لدينا اليقين إلى أن السر لا يكمن فقط فيما نمتلكه من أسلحة ومعدات ولكن يكمن فى قدرتنا على تطوير فكر استخدام السلاح والمعدة بما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة تامة تطوير ما لدينا من أنظمة تسليح بسواعد أبنائنا علاوة على الارتقاء المستمر بمستوى تأهيل الفرد المقاتل لتحقيق المفاجأة من خلال الاستعداد القتالى العالى للقوات كما نؤمن بمبدأ (وما خفى كان أعظم) سواء كان تسليحاً جديداً أو تبنى فكر استخدام غير نمطى وأساليب وتكتيكات مبتكرة.

<حظر الدول العظمى لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة أجبرنا لسنين عديدة على استخدام أسلحة تم تدبيرها وفقا لاشتراطات وأولويات الدول المصنعة... فوجئنا خلال معرض «إيديكس 2023» بعدد من المنتجات التى قامت قوات الدفاع الجوى بابتكارها وتحديثها كيف استطاعت قوات الدفاع الجوى تحقيق هذا الإنجاز؟

- تولى القيادة السياسية اهتماما بالغاً بتوطين التكنولوجيا والاهتمام بالبحث العلمى اعتمادا على الكوادر الوطنية كانت البداية إنشاء مركز للبحوث الفنية والتطوير بسواعد كوكبة من ضباط الدفاع الجوى المتميزين الذين تم تأهيلهم داخل وخارج مصر والحاصلين على أعلى الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراه) فى المجالات العلمية المتنوعة وكانوا هم حجر الأساس لمنظومة التحديث على نقل والتطوير سعياً لامتلاك تكنولوجيا تصنيع أنظمة د- جو مصرية حرصنا على توطين التكنولوجيا الحديثة فى المجالات المختلفة من خلال أعمال التطوير والتصنيع المشترك بعمق يصل إلى نسبة (100%) تدريجيا حيث قامت قوات الدفاع الجوى بأيدى مقاتليها النابغين بصناعة رادار مصرى – مراكز قيادة وسيطرة - أنظمة تعارف - طائرات هدفية – أنظمة مجابهة للطائرات الموجهة بدون طيار بالتعاون مع المراكز البحثية بالقوات المسلحة والجهات المدنية وبالاستفادة من القاعدة الصناعية بكل من الهيئة العربية للتصنيع، وزارة الإنتاج الحربى وتم الوقوف على مدى الصلاحية للاستخدام الفعلى الميدانى بواسطة مقاتلى قوات الدفاع الجوى وتضع قوات الدفاع الجوى نصب عينيها دائماً الحلول غير النمطية للمشكلات الفنية التى نواجهها فى ظل تعقد التكنولوجيا والتطور السريع فى العدائيات الجوية.

<أظهرت الصراعات الحديثة ومن أمثلتها الأزمة الروسية الأوكرانية أهمية الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى... نرجو من سيادتكم إلقاء الضوء على ما قامت به قوات الدفاع الجوى لتـأمين تسليحها ومراكز اتخاذ القرار؟

- أتفق معك على أهمية الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى فى ظل التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات. اتخذت قوات الدفاع الجوى إجراءات فنية وتكتيكية عديدة لتأمين مراكز القيادة والسيطرة وأنظمة ومعدات الدفاع الجوى والشبكات... ضد حرب المعلومات وبالاستفادة من مركز البحوث الفنية والتطوير دجو والكيانات الفنية بالقوات المسلحة وبفضل الضباط المختصين فى هذا المجال علاوة على تأهيل كوادر داخل/ خارج الجمهورية... ونشر الوعى السيبرانى بالفرق الحتمية (ضباط / ضباط صف) لمجابهة حرب المعلومات وطبعاً مفيش دولة تعلن عن كل ما لديها من إمكانيات وقدرات للمجابهة.

<من الدروس المستفادة لحرب أكتوبر أهمية الارتقاء بالمستوى الفنى للمقاتل القادر على استخدام الأسلحة الحديثة المتطورة تكنولوجياً. ممكن سيادتك تلقى الضوء على أسلوب تجهيز المقاتلين بقوات الدفاع الجوى (ضباط - جنود)؟

- تدرك قيادة قوات الدفاع الجوى أن الثروة الحقيقية تكمن فى الفرد المقاتل الذى يعتبر الركيزة الأساسية للمنظومة القتالية لقوات الدفاع الجوى خططنا إلى تطوير مهارات وقدرات الفرد المقاتل من خلال ثلاث مسارات:

الأول: إعادة صياغة شخصية الفرد المقاتل، الثانى: تطوير العملية التعليمية، الثالث: تطوير العملية التدريبية.

بالنسبة للمسار الأول: كان لزاماً علينا أن نقوم بالبناء الفكرى للفرد المقاتل وتشكيل ثقافة الإدراك بشكل تراكمى لتكوين شخصية الفرد المقاتل التى تتميز بحسن الخلق والتمسك بالقيم وتتصف بالولاء، الانتماء، حب الوطن والاستعداد للتضحية والفداء عن الأرض وذلك من خلال الاهتمام بالعوامل النفسية (التوافق النفسى – الصمود النفسى- الأمن النفسى – الروح المعنوية- الانضباط العسكرى) التى لهم من تأثير على المقاتل أثناء التدريب أو فى العمليات العسكرية وتبعث فيه روح القتال وقهر العدو والإيمان بالنصر وتزوده بالقوة والقدرة على التغلب على المصاعب والعقبات تنفيذ خطة توعية لغرس وتنمية وترسيخ الفهم الصحيح والفكر المعتدل للأديان السماوية والقيم والمثل الأخلاقية وبما يحقق حماية الفرد المقاتل وتحصينه ضد الحروب النفسية، والأفكار المتطرفة والهدامة، وكذا مجابهة التأثير السلبى لمواقع التواصل الاجتماعى وشبكة المعلومات الدولية.

بالنسبة للمسار الثانى: تم إعداد خطة شاملة تتماشى مع اساليب التعليم الحديثة لتطوير العملية التعليمية بقوات الدفاع الجوى لجميع عناصرها الدارس، هيئة التدريس، البيئة التعليمية مناهج ومراجع، وسائل، فصول تعليمية، ميادين التدريب بهدف الوصول إلى المواصفات المنشودة للفرد المقاتل (نفسيا / معنوياً / بدنياً / فنياً / انضباطياً ) تطوير الفرق الحتمية المؤهلة للضباط وضباط الصف من خلال انتهاج استراتيجية التعليم التفاعلى باستخدام تطبيقات مستحدثة تشجيع مشاركة الدارسين وتفاعلهم مع المستوى العلمى وتنمية مهارات التواصل الإعداد الشخصى لجميع الموضوعات النظرية واقتصار دور المعلم فى التدريب العملى والتوجيه والتصحيح التقييم الدقيق لمستوى الأداء وتحديد أنسب مجالات العمل للدارسين تأهيل الضباط بالخارج بناء على متطلبات التسليح وبما يضمن الآتى نقل فكر وأسلوب استخدام معدات/ أنظمة الدفاع الجوى الحديثة نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

بالنسبة للمسار الثالث: يتم اتباع سياسة تدريبية تعتمد على الاستفادة من جميع وسائل وطرق التدريب المتطورة من خلال معسكر تدريب مركز بمركز التدريب التكتيكى لقوات (د- جو) لرفع كفاءة المعدات وتنمية القدرات القتالية للفرد المقاتل مع التوسع فى استخدام المقلدات الحديثة وتدريب الأفراد على الرمايات التخصصية فى ظروف مشابهة للعمليات الحقيقية إجراء التدريبات المشتركة لاكتساب الخبرات والتعرف على أحدث أساليب تخطيط إدارة العمليات للدول العربية والأجنبية.

<يواكب التطور السريع فى تكنولوجيا الطيران تطور أسرع فى تكنولوجيا الدفاع الجوى..... فما هو الدور الذى قامت به كلية الدفاع الجوى لإعداد الطلاب فى ظل التطور فى التكنولوجيا؟

- كلية الدفاع الجوى من أعرق الكليات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط تم إنشاؤها فى يوليو 1974 كأحد الدروس المستفادة بعد حرب أكتوبر فى سبتمبر 1979، تم إدخال التعليم الهندسى لمواكبة التطور التكنولوجى فى أسلحة ومعدات الدفاع الجوى الحديثة وفى إطار التطوير المستمر فى قواتنا المسلحة الباسلة أصدر السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية تضم جميع الكليات العسكرية بهدف إعداد وتخريج ضباط تتوفر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية للخدمة فى وحدات «ق م» تولى قوات الدفاع الجوى اهتماما بأعمال التطوير المستمر للكلية من خلال عدة محاور: المحور الأول (تطوير أسلوب اختيار أعضاء هيئة التدريس) بترشيح الضباط أوائل الدفعات للعمل بالكلية بعد اكتسابهم الخبرة العملية بالتشكيلات والوحدات. المحور الثانى (تطوير وتحديث المناهج الدراسية بالكلية) من خلال التحديث المستمر لمختلف المناهج التخصصية والعسكرية والهندسية وزيادة الأقسام الهندسية من الميكاترونكس وأنظمة الحاسب الآلى بجوار قسم الاتصالات المحور الثالث (تطوير طرق وأساليب التدريس وابتكار مساعدات تدريب متطورة) من خلال تزويد الفصول الدراسية والمعامل بشاشات تفاعلية تجمع كل وسائل التعليم السمعية والبصرية لإثراء العملية التعليمية وجذب انتباه الطلبة وتوفير حسن المشاركة والتفاعل والعمل الجماعى المحور الرابع (تطوير البيئة التعليمية بالكلية) من خلال التعاون العلمى مع المعاهد والمراكز العلمية المناظرة فى الدول الشقيقة والصديقة وبالاستفادة من توصيات الضباط الحاصلين على الدراسات العليا (64 دكتوراه، 61 ماجستير) المحور الخامس (تطوير أداء البحث العلمى) فى إطار انطلاق استراتيجية الدولة الحالية لتوطين الصناعات التكنولوجية ابتداء من الاهتمام بالموهوبين والمبتكرين من الشباب وبدعم وإشراف من القيادة العامة للقوات المسلحة تم تنظيم مسابقة الابتكارات العلمية بين أبناء الكليات والمعاهد العلمية المدنية المناظرة بتشريف القائد العام للقوات المسلحة وكذلك تم تنفيذ المؤتمر العلمى الدولى للاتصالات (ITC-EGYPT) بكلية الدفاع الجوى لثلاثة أعوام متتالية لتنمية مجالات التعاون العلمية والبحثية باشتراك أعضاء هيئة التدريس والدارسين وتستعد الكلية حالياً لانعقاد المؤتمر العلمى فى نسخته الرابعة خلال يوليو 2024 مما كان له مردود إيجابى فى تطوير فكر أبنائنا الضباط ومساهمتهم فى تطوير وتحديث نظم التسليح المختلفة... وكذلك تنمية مهارات أبنائنا من القطاع المدنى وزيادة مشاركتهم الوطنية مع قواتهم المسلحة.

<يعد الاهتمام بالجانب المعنوى شرطا ضروريا للارتقاء بمستوى أداء مقاتلى قوات الدفاع الجوى.. ماذا تقدمون سيادتكم فى هذا الجانب لأبنائكم المقاتلين؟

- تدرك قيادة قوات الدفاع الجوى أن الثروة الحقيقية تكمن فى الفرد المقاتل الذى يعتبر الركيزة الأساسية للمنظومة القتالية لقوات الدفاع الجوى ولابد من شموله بالتوعية والتدريب والحفاظ على روحه المعنوية وأننا نؤمن بأهمية حل المشاكل وتوفير المناخ المناسب والرعاية اللازمة للقوات كمقابل بسيط لما يقدمونه من جهد وعرق كلّْ فى موقعه من خلال توفير سبل الإعاشة الحضارية وذلك بإنشاء معسكرات الإيواء الحضارية للوحدات المقاتلة الميسات المتطورة والمراكز الثقافية والترفيهية لرفع الروح المعنوية للمقاتلين ولا نغفل أهمية ترسيخ العقيدة الدينية المتفردة للمقاتل المصرى التى تميزه عن باقى المقاتلين كذلك تم إنشاء مجموعة من دور الدفاع الجوى لتقديم الخدمات الاجتماعية للضباط وأسرهم.. فضلاً عن التطوير المتلاحق للقرية الرياضية المتكاملة لقوات الدفاع الجوى بما تمثله من قيمة مضافة لخدمة القطاع الرياضيّ المدنىّ بما تحتويه من أنشطة رياضية مختلفة تناسب جميع الفئات لتأهيل أبناء قوات الدفاع الجوى وأسرهم وكذا المدنيون تحرص قيادة قوات الدفاع الجوى على تحفيز القادة والضباط وكذا أبنائهم وبث روح التنافس الشريف بينهم عن طريق تنظيم المسابقات (العلمية، الرياضية) وتكريم المتميزين منهم كما تهتم قوات الدفاع الجوى بالزيارات لأبنائها المصابين بالمستشفيات دورياً للاطمئنان عليهم.. كنوع من المشاركة المجتمعية المستحقة لهؤلاء الرجال.

<فى ظل تحول دول العالم الى التجمع فى تكتلات وتحالفات قوية وشراكات تسمح لها بمجابهة العدائيات المحتملة. ممكن سيادتك توضح أسلوب قوات الدفاع الجوى فى تعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة؟

- تعزز قوات الدفاع الجوى العلاقات مع نظائرها بالدول الصديقة من خلال: تنفيذ التدريبات المشتركة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة أمريكا (النجم الساطع)، روسيا (سهم الصداقة)، اليونان (ميدوزا)، باكستان (حماة السماء)، السعودية (السهم الثاقب)، الأردن (العقبة)، الكويت (سيف العرب) ونخطط لتدريبات مشتركة مع دول أخرى.

فى المستقبل القريب بما يزيد من الروابط مع الدول الصديقة ويساعد على تبادل الخبرات والمهارات. الاشتراك فى المسابقات الدولية مع الدول المتقدمة (روسيا، الصين) حصلت قوات الدفاع الجوى على مراكز متقدمة فى هذه المسابقات ومن أمثلتها السماء الصافية تبادل الزيارات والمعايشة داخل الوحدات المتماثلة لتبادل الخبرات العملية تبادل حضور أنشطة بقوات / مراقبين لاكتساب وتبادل الخبرات والمهارات والتعرف على أحدث التكتيكات عقد ورش عمل لتبادل الخبرات فى مختلف المجالات (العمليات، التدريب، البحوث الفنية والتطوير،....) تبادل تأهيل الضباط وضباط الصف بالدورات العامة والتخصصية.

< سيادة اللواء أ ح ياسر الطودى.. كل قائد بالقوات المسلحة بيبقى عنده أحلام نفسه يحققها فور تولية المسئولية ممكن نعرف من سيادتكم إيه هى أحلام سيادتكم اللى نفسك تحققها لقوات الدفاع الجوى خلال فترة قيادتكم؟

- فى البداية أود أن أوضح.. نحن كرجال عسكريين نعمل طبقاً لخطط وبرامج محددة وأهداف واضحة ولا مجال للأهواء الشخصية فى إدارة العمل... منظومة العمل بالقوات المسلحة تسمح لكافة المستويات القيادية بالمشاركة فى صناعة القرارات ودائماَ تتوفر الفرصة لعرض أفكارنا وإحلامنا للتطوير والتحديث على المستويات الأعلى ودرجها ضمن الخطط لكن على المستوى الشخصى فور تكليفى للعمل كقائد لقوات الدفاع الجوى عرضت على القيادة العامة عدد من الخطط التى تم إعدادها بواسطة المختصين وأولويات تنفيذها ليتماشى الأداء بقوات الدفاع الجوى مع فكر القيادة العامة للقوات المسلحة وطبيعة المتغيرات السياسية والإقليمية كان من ضمن الإجراءات اللى تم اتخاذها اعتبار العام الحالى هو عام التدريب وإعمال الفكر ورفع الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات

<وفى نهاية لقائنا وفى ظل المتغيرات الحالية ممكن سيادتك تبعث رسالة طمأنينة من خلالنا لشعب مصر؟

- أؤكد للشعب المصرى أن قيادتنا السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة تولى قوات الدفاع الجوى كافة الدعم لضمان التطوير والتحديث المستمر بكافة أسلحة ومعدات الدفاع الجوى لامتلاك القدرة لمجابهة العدائيات الجوية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وأود أن أطمئن الشعب المصرى أن قوات الدفاع الجوى تعمل ليل نهار، سلماً وحرباً مُرابطين فى مواقعهم فى كل ربوع مصر وأن نظل دوما جنوداً أوفياء.. حافظين العهد.. مضحيين بكل غالْ ونفيس.. نحفظ للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها.