محافظ شمال سيناء يستقبل مساعد وزير الصحة للمشروعات

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية ولجنه من هيئة التأمين الصحي الشامل، في حضور الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء والدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة الطب العلاجي والمهندس محمد سعيد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بمديرية الصحة.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالوفد على أرض محافظة شمال سيناء، مؤكدًا علي أن القطاع الصحي في المحافظة يشهد طفرة تنموية كبيرة، حيث جري افتتاح تطوير وانشاء جديد لعدد من المشروعات في ذلك القطاع الهام والحيوي في مختلف مدن المحافظة، موجهًا الشكر الي وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار علي الدعم المتواصل لشمال سيناء.

وأشار المحافظ إلي أن المؤسسات الطبية والصحية ومرفق الإسعاف بشمال سيناء نجحوا في أكبر اختبار خلال الفترة الماضية، وهو استقبال وعلاج الاشقاء الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة واجراء العمليات الجراحية المتنوعة، بجانب تخزين الأدوية التي تصل للمحافظة لصالح قطاع غزة في المخزن الاستراتيجي للأدوية في مدينة العريش.

وأعلن الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية عن تطوير وحدات الرعاية الأساسية على مستوي المحافظة تمهيدًا لإدخال منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظة، بجانب تطوير عدد من المستشفيات في المحافظة، واعتماد مستشفيات شمال سيناء بجودة المنشآت الصحية، وانشاء مستشفي الشيخ زويد الجديدة، وتوسعة مستشفي بئر العبد التخصصي، واستكمال تطوير مستشفي العريش العام، تطوير مستشفيي الطوارئ برمانة وبغداد بوسط سيناء.

وكان وفد وزارة الصحة قد استهل زيارته للمحافظة بتفقد مستشفى اصابات وطوارئ رمانه ببئر العبد ، موجهًا بسرعة انهاء الأعمال بدعم من الشركة الوطنية ، بجانب زيارة مستشفى بئر العبد النموذجي بحضور الدكتور تامر حمدي مدير المستشفى، تمهيدا لدخول المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.