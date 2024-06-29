انتشال جثة طفل بـ "الممشى السياحي" في الفيوم

تمكنت أجهزة الإنقاذ النهري بالفيوم من انتشال جثة طفل سقط غريقا ببحر يوسف بالممشى السياحي بجوار فيلا نجلاء فتحي وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم أول الفيوم بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بالعثور على جثة طفل طافية فوق الماء ببحر سنورس بنطاق دائرة البندر

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارة الإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وتمكنت القوات من انتشال جثة الطفل ،وكشفت التحريات التي قادها رئيس مباحث قسم أول الفيوم ان الجثة لطفل يدعى مصطفى أحمد ابو العلا 8 سنوات ومقيم بدار رماد دائرة القسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة اسباب الوفاة كما أمرت بالتحري حول الواقعة وملابستها وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم شهد طريق القاهرة- اسيوط الغربي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من " الصوب " فى نطاق محافظة الفيوم واسفر الحادث عن اصابه 10 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ، وتم نُقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة. واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا، من مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الغربيعند " الصوب " فى نطاق محافظه الفيوم، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 10اشخاص .

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وادخالهم قسم الاستقبال والطوارئ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

تم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث و تولت التحقيق.