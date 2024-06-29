منها تقلبات المزاج.. أسباب مرض الزهايمر وأشهر أعراضه

مرض الزهايمر هو اضطراب في الدماغ يزداد سوءا بمرور الوقت يتميز بالتغيرات في الدماغ التي تؤدي إلى رواسب بروتينات معينة، ويتسبب مرض الزهايمر في تقلص الدماغ وموت خلايا الدماغ في نهاية المطاف.

ومرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعا للخرف - انخفاض تدريجي في الذاكرة والتفكير والسلوك والمهارات الاجتماعية وتؤثر هذه التغييرات على قدرة الشخص على العمل.



الزهايمر

أعراض الإصابة بمرض الزهايمر

فقدان الذاكرة هو العرض الرئيسي لمرض الزهايمر، وتشمل العلامات المبكرة صعوبة تذكر الأحداث أو المحادثات الأخيرة، لكن الذاكرة تزداد سوءا وتتطور الأعراض الأخرى مع تقدم المرض.

في البداية، قد يكون شخص مصاب بالمرض على دراية بأنه يواجه مشكلة في تذكر الأشياء والتفكير بوضوح ومع تفاقم الأعراض، قد يكون أحد أفراد الأسرة أو الصديق أكثر عرضة لملاحظة المشكلات.

تؤدي تغيرات الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر إلى مشاكل متزايدة مع:

التفكير والمنطق: عدم القدرة على التركيز والشعور بالارتباك، فضلاً عن القدرة على التعامل مع المفاهيم المجردة مثل الأرقام.

الزهايمر

الشعور بالارتباك: الأوهام، فقدان المثبطات، إضاعة الطريق، التهيج والعدوانية.

التغييرات في الشخصية والسلوك: تقلبات مزاجية مثيرة من الغضب، القلق، الاكتئاب، اللامبالاة، الانسحاب الاجتماعي، عدم الثقة في الآخرين.

التخطيط والقيام بمهام مألوفة: مشاكل في ضعف التنسيق البدني والتخطيط.

اتخاذ الأحكام والقرارات: تصبح الأنشطة اليومية شاقة، وتصبح الاستجابة بفعالية للمشاكل اليومية تحدياً.

وقد ينسى الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر أحبائهم، أو كيفية ارتداء الملابس، او حتى إطعام أنفسهم، او استخدام المرحاض.

أسباب الإصابة بمرض الزهايمر

الأسباب الدقيقة لمرض الزهايمر غير مفهومة تماما ولكن على المستوى الأساسي، تفشل بروتينات الدماغ في العمل كالمعتاد، وهذا يعطل عمل خلايا الدماغ، التي تسمى أيضا الخلايا العصبية، ويؤدي إلى سلسلة من الأحداث، وتتلف الخلايا العصبية وتفقد الاتصالات ببعضها البعض إنهم يموتون في النهاية.

الزهايمر

يعتقد العلماء أنه بالنسبة لمعظم الناس، يحدث مرض الزهايمر بسبب مزيج من العوامل الوراثية ونمط الحياة والعوامل البيئية التي تؤثر على الدماغ بمرور الوقت، وفي أقل من 1٪ من الحالات، يحدث مرض الزهايمر بسبب تغيرات وراثية محددة تضمن تقريبا إصابة الشخص بالمرض وفي هذه الحالات، يبدأ المرض عادة في منتصف العمر.