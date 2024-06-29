السبت 29 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خط طيران مباشر بين مصر والصومال بداية من يوليو المقبل

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى، وزير الخارجية، استقبل اليوم، أحمد معلم فقى، وزير خارجية الصومال، حيث تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات “المصرية/ الصومالية” وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف الجوانب.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن المباحثات تناولت برامج التعاون القائمة بين البلدين في مجالات التدريب والطيران الصحة والتعليم والثقافة، حيث أعرب الوزيران عن سعادتهما بقرب الإعلان عن افتتاح خط طيران مباشر بين البلدين في شهر يوليو القادم، وكذا افتتاح فرع لبنك مصر في الصومال.

ومن ناحية أخرى، كشف السفير أبو زيد أن اللقاء تطرق إلى الوضع الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي، حيث تبادل وزيرا خارجية البلدين التشاور والتنسيق بشأن أهم المستجدات في هذا الشأن، وأكدا حرصهما على دعم الاستقرار والسلام وتجنب مصادر التوتر وزعزعة الاستقرار.

وفى نهاية اللقاء، تم التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الصومالية والحرص المتبادل على تنميتها وتعزيزها خلال المرحلة القادمة.

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