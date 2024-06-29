مشاهدة البث المباشر لمباراة إيطاليا وسويسرا يلا شوت HD بدون تقطيع في يورو 2024

مشاهدة البث المباشر لمباراة إيطاليا وسويسرا يلا شوت HD بدون تقطيع في يورو 2024 ، يستعد الملعب الأوليمبي ببرلين لاستضافة مباراة مهمة في دور الـ16 من بطولة يورو 2024، حيث سيتقابل منتخب إيطاليا مع نظيره السويسري في مواجهة مرتقبة تعد بالإثارة والتنافس.

حقق منتخب إيطاليا التأهل لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، وراء منتخب إسبانيا المتصدر. جمع "الأزوري" 4 نقاط من انتصار على ألبانيا وتعادل صعب مع كرواتيا، إضافة إلى هزيمة ضد إسبانيا، وهو ما يجعله يسعى لاستعادة بريقه والمضي قدمًا في البطولة تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي.

من جهة أخرى، تأهل منتخب سويسرا في المركز الثاني للمجموعة الأولى خلف المنتخب الألماني، المستضيف للبطولة. جمعت سويسرا 5 نقاط من تعادلين مع اسكتلندا وألمانيا، إضافة إلى الفوز الوحيد على منتخب المجر، وهو ما يجعلها تطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام إيطاليا والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

يعد هذا اللقاء فرصة حاسمة لكل منتخب لإثبات قوته والمضي قدمًا في البطولة، حيث يتطلع كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل للأدوار المتقدمة. سيكون اللقاء مليئًا بالتحديات والتكتيكات القوية، حيث سيسعى كل فريق لاستغلال نقاط قوته والسيطرة على مجريات اللعب.

بالنظر إلى التشكيلات والأداء السابق لكل منتخب، يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومفتوحة المجالات، مما يجعلها تستحق المتابعة والإثارة لعشاق كرة القدم حول العالم. سيكون من اللاعبين الرئيسيين في المباراة كل من ستيفانو سينسي وغرانيت تشاكا، الذين يتوقع أن يقدما أداءًا بارزًا لفرقهما في سبيل تحقيق الفوز والتقدم في البطولة.

في النهاية، تظل مباراة إيطاليا وسويسرا فرصة حقيقية لعشاق الكرة العالمية لمتابعة عرض كروي ممتع وتحديات مثيرة، في إطار يورو 2024 الذي يثبت مجددًا كونه واحدًا من أهم الأحداث الرياضية على مستوى القارة الأوروبية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مسابقة يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شاشات التلفزيون.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة إيطاليا وسويسرا بث مباشر في يورو 2024

اضغط هنا لمشاهدة مباراة إيطاليا وسويسرا بث مباشر في يورو 2024

ويمكن من خلال الاشتراك في العرض الخاص ببطولة يورو 2024 متابعة مباريات المسابقة ومنها مباراة إيطاليا وسويسرا.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وسويسرا

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024؟

لمتابعة مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو معلق مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024؟

يتولى التعليق على مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024 المعلق الرياضي حفيظ دراجي عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.

أما عبر قناة beIN Sports HD 2 Max يمكنك الاستماع للمباراة بتعليق المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024؟

يمكنكم متابعة قنوات بي إن سبورتس الناقلة ليورو 2024 ومباراة إيطاليا وسويسرا عبر القمر الصناعي سهيل سات من خلال الترددات التالية:

تردد قناتي beIN Sports HD 1،2 Max

التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

ما هو موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024؟

تقام مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024 يوم السبت الموافق 29 يونيو/ حزيران 2024 على الملعب الأولمبي في برلين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.