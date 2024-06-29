مجلس جامعة قناة السويس يعرض ملف إنجازات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

استهل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس مجلس الجامعة - اليوم السبت الموافق 29 يونيو - بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، مثمناً مجهودات سيادته الرائدة في قيادة مصر نحو مستقبل مشرق وازدهار مستدام، مُتمنياً لمصر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة

وواصل الدكتور ناصر مندور التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعياً الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات

جاء مجلس الجامعة - برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والمحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة.

ووجه "مندور" عمداء الكليات بسرعة إعلان النتائج، والانتهاء مبكرًا من نتائج طلاب السنوات النهائية؛ لسرعة تجهيز الأوراق والتقديم للخدمة العسكرية، على أن تكون جميع النتائج متاحة إلكترونيًا عبر برنامج ابن الهيثم لجميع الطلاب، مشيراً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024 انتهت بجميع الكليات، عدا كليتي طب الأسنان والصيدلة.

كما استمع رئيس الجامعة لتقرير مفصل حول النتائج التي تم الانتهاء منها واعتمادها حيث تم اعتماد نتائج الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وإعلان أسماء الطلاب العشر الأوائل على الكلية

وأيضا تم اعتماد نتائج البرامج الجديدة بكلية التجارة (برنامج FMI المستوى الأول والثاني والثالث - برنامج CH المستوى الأول والثاني - برنامج BIS المستوى الثاني والثالث).

وألمح رئيس الجامعة أنه تم اعتماد وإعلان نتيجة الدفعة الأولى من خريجي البرامج المميزة بكلية التجارة وجاءت النسبة العامة للنجاح بكل برنامج كالتالي: برنامج نظم المعلومات الأعمال 86.13 % ، وببرنامج الأسواق والمنشآت المالية 89.3%، وبرنامج شعبة اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة 76.4%، بينما تم الإعلان عن نتيجة المستوى الثالث بكلية التربية الرياضية.

هذا وأثنى رئيس الجامعة، على الأداء المتميز لعمداء ووكلاء الكليات في إدارة العملية الامتحانية، واصلا الشكر لجميع العاملين بالإدارة المركزية لشئون التعليم الطلاب.

هذا وأكد رئيس الجامعة أن الخريطة التفاعلية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات المصرية هي مبادرة تهدف إلى تطوير وتحديث النظام التعليمي والبحثي في الجامعات المصرية،وتتضمن هذه المبادرة عدة جوانب منها:

تحسين البنية التحتية التعليمية بما يشمل القاعات الدراسية، والمختبرات، والمرافق

الرياضية، وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب تطوير المناهج الدراسية من خلال مراجعة وتحديث المناهج الدراسية لتكون متطابقة مع أحدث التطورات في المجالات المختلفة، وتعزيز البحث العلمي بدعم الأبحاث العلمية وتشجيع البحث الابتكاري، والتطبيقي في مختلف التخصصات.

فضلا عن تحسين جودة التعليم والتقييم من خلال تطوير أساليب التقييم وضمان جودة التعليم من خلال استخدام أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل مع المجتمع تعزيز بدور الجامعات في خدمة المجتمع والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار " مندور" إلى أن الخريطة التفاعلية تهدف إلى تعزيز مكانة الجامعات المصرية على المستوى الدولي ورفع مستوى تعليمها وبحثها العلمي؛ ليكون على مستوى تحديات العصر الحديث ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

مطالباً بضرورة الإسراع في إتمام كافة الإجراءات المطلوبة للانتهاء من الخريطة التفاعلية لجامعة قناة السويس.

وهنأ الدكتور ناصر مندور كلية العلوم ممثله في الدكتورة مها فريد سليمان عميد الكلية لحصول برنامجي الرياضيات وعلوم الحاسب على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد،

كما تابع رئيس الجامعة موقف الكليات المتقدمة للاعتماد مطالباً الكليات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء جميع المعايير حيث عرض الدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة موقف كل كلية من الاعتماد.

وأحاط الدكتور ناصر مندور المجلس علماً بتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب الوافدين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع استقبال الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، ضمن استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين- أعلنت فتح باب التقدم للجامعات المصرية، بداية من اليوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري، وذلك عبر منصة " ادرس في مصر" أمام الطلاب الوافدين، فضلًا عن توفير مجموعة واسعة من الخدمات للطلاب الوافدين خلال رحلتهم التعليمية بدءًا من التسجيل مرورًا بكل مراحل دراستهم في مصر وحتى التخرج.

وطالب "مندور" بضرورة تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب الوافدين، تساعدهم على التعلم والابتكار واكتساب الخبرة عبر التدريب العملي والاندماج داخل سوق العمل، مشيرًا إلى تقديم العديد من المنح للطلاب الوافدين وكذلك منح أوائل الخريجين - من غير الحاصلين على المنح - تخفيضات على الرسوم الدراسية سواء في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا، وذلك وفقاً لما أقره المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الأخيرة.

وبشأن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية - تم عرض تقرير تفصيلي حول إنجازات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية قدمه الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عرض خلاله إنجازات البنية التحتية التي تشمل عشر مباني بالإضافة إلى عدد البرامج الذي بلغ 13 برنامج ل 8 كليات مشيراً إلى أن العام القادم سيشهد افتتاح برامج دراسية جديدة منها تركيبات الأسنان، واللغة الإنجليزية، لافتاً إلى أنه جاري العمل على استحداث عدد من البرامج الجديدة التي تُلبي احتياجات سوق العمل .

أما فيما يخص الموضوعات الخاصة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة - أعلن رئيس الجامعة تنظيم خطة تدريبية متنوعة لتدريب أفراد المجتمع خلال فترة الصيف " يوليو و أغسطس القادم" - تنفذها إدارة تدريب أفراد المجتمع " لتضم 22 برنامج صيفي بمجالات متنوعة لرفع المهارات الأساسية والحياتية للمواطنين، بهدف خلق قيادات إدارية مزودة بالمعارف والمهارات المختلفة، وتشمل مجموعة الموضوعات التي تدور حول "ترسيخ فكرة العمل الحر والمشروعات الصغيرة، تقدير الذات والثقة بالنفس، دور الحيوانات البرية في التوازن البيئي، ريادة الأعمال، القيادة الإبداعية، الانفوجراف ، تصميم مواقع وشعارات، فن البورتريه والرسم التعبيري، التصوير والمونتاج، فضلا عن برنامج الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، إلى جانب تنفيذ مجموعة من البرامج المتخصصة بعلوم الحاسب الآلي واللغات لرفع مهارات المتدربين اللغوية والتكنولوجية.

ووافق المجلس على تنفيذ الخطة الصيفية لقوافل الإصحاح البيئي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك لاستكمال خطة قوافل الإصحاح البيئي لعام 2024، كما تم عرض تقرير تفصيلي ما تم بالقوافل خلال شهري مايو ويونيو- التي توجهت إلى منطقة السحارة بقرية نفيشة، والشهيد خيري بالقنطرة غرب ومركز ومدينة القنطرة شرق قرية جلبانة.

وتابع المجلس إعداد خطة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025 الخاصة بالبرامج التدريبية بجميع الكليات وترشيح أعضاء هيئة التدريس للقيام بالتدريب بها.

مع تنظيم مجموعة من الندوات الثقافية والعلمية حول : القيادة والإدارة ، مصر والعلم واللغة، اللغة الفرنسية ، قضايا دينية وتربوية ، نظم المعلومات، دور الأسرة في الاستقرار، الأسرة المصرية والعادات للمجتمع الخارجي

فضلاً عن تقديم عدد من الدورات التدريبية في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية خلال موسم صيف 2023-2024 بأسعار مخفضة لأبناء محافظة الإسماعيلية.

وتم خلال المجلس إعلان نتيجة الفحص والتقييم الذي قامت به اللجنة العليا للجوائز بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحديد الفائز بجائزة العطاء والوفاء والتي أسفرت عن فوز الدكتور إبراهيم عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق.

كما أشار الدكتور ناصر مندور إلى أن تصنيف "التايمز" للتنمية المستدامة لعام 2024 أكد على تميز جامعة قناة السويس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التزامها بتحقيق أبعاد الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

كما يُلقي تصنيف "التايمز" الضوء على الدور البارز للجامعة في تعزيز الاستدامة والدور المجتمعي الرائد للجامعة في إقليم القناة وسيناء.

بينما أفاد رئيس الجامعة أن المصنف الإنجليزي (THE) Times Higher Education عن التصنيف العالمي للتايمز للتنمية المستدامة 2024 صنفت الجامعة دولياً عن مُجمل الأهداف في الترتيب (401-600)، ومحلياً في المركز الثالث بين 46 جامعة مصرية تم إدراجها هذا العام مقارنة بالمركز الرابع العام الماضي، لافتاً إلى أن الجامعة صُنفت في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، حيث احتلت الصدارة في الهدف الخامس عشر (صون الحياة البرية) على المستوى المحلي.

كما أوضح تصنيف التايمز مشاركة الجامعة في وضع الحلول للمشاكل البيئة بالمنطقة والشراكة مع الجهات المعنية.

وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس أن نتائج المصنف الأمريكي يو أس نيوز US-News لتصنيف الجامعات عالمياً وتصنيف التخصصات الأكاديمية لعام 2024، أظهرت تقدم جامعة قناة السويس 148 مركز عالمياً حيث حصلت على الترتيب 659 مقارنة بالترتيب 807 في 2023.

فيما جاءت الجامعة في المرتبة 23 أفريقيا من بين 69 جامعة أفريقية والمرتبة ال 12 من بين 29 جامعة مصرية تم إدراجها هذا العام، لافتاً إلى أن التصنيف هذا العام شمل 2250 جامعة، ارتفاعًا عن تصنيف العام الماضي الذي شمل 2000، موزعة على 104 دولة.

كما ظهرت جامعة قناة السويس بالترتيب 79 عالمياً في التعاون الدولي والثالث مصرياً، مما يعكس جهود باحثي الجامعة وإتخاذ الجامعة الخطوات اللازمة نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية لباحثيها.

مثمناً جهود الدولة في إتاحة النشر المجاني من خلال بنك المعرفة وأتاحة تصفح العديد من دور النشر العالمية للباحثين المصريين، والذي أدى إلى تحسين الترتيب العالمي للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

وبالتصنيف العالمي QS 2025 جامعة قناة السويس تحافظ على تقدمهاو تصنف (1201- 1400) عالمياً لعام 2025 في تصنيف QS ( كيو إس) العالمي للعام الرابع على التوالي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تصنيف QS كيو إس يعد من اقوى التصنيفات العالمية من حيث شمولية معاييره في تقييم الجامعات في مختلف المجالات ،لافتا أن تصنيف كيو إس العالمي للجامعات هذا العام يعد هو الأكبر مقارنة بالأعوام السابقة، حيث ضم تصنيف هذا العام 1503 جامعة من 106 دولة بزيادة21 جامعة جديدة مصنفة عن العام الماضي، وقد أظهرت مؤشرات تصنيف QS البريطاني لتقييم الجامعات 2025، احتلال جامعة قناة السويس الترتيب الثامن مكرر بين 15 جامعة مصرية تم ادراجها هذا العام و تصنف (1201- 1400) عالمياً لعام 2025 للعام الرابع على التوالي، كما احتلت جامعة قناة السويس المركز 651-700 في مجال الطب هذا العام في تصنيف المواد الاكاديمية2025 QS.